منتدى منظمة ResponsibleSteel العالمية يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط بأبوظبي 2027

أبوظبي في 9 يوليو/ وام / أعلنت مجموعة إمستيل، عن استضافة أبوظبي لمنتدى منظمة ResponsibleSteel العالمية، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس 2027 والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة قادة قطاع صناعة الحديد من صنّاع السياسات والمستثمرين والمنتجين ومزودي التكنولوجيا والعملاء والممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ويجمع المنتدى نخبة من قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الحوار بشأن التحول الصناعي والعمل المناخي ومستقبل القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، ما يرسّخ مكانة أبوظبي منصةً عالميةً لهذه النقاشات الحيوية.

ويعكس الدور الريادي لمجموعة إمستيل في تطوير صناعة حديد مسؤولة، ودعم التحول نحو سلاسل قيمة أكثر تنافسية ومرونة وأقل انبعاثات، ما يواكب متطلبات الاستدامة العالمية وتوجهات الاقتصاد الصناعي في المستقبل.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: تشكل استضافة أبوظبي لمنتدى ResponsibleSteel للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنجازاً مهماً لمجموعة إمستيل ودولة الإمارات ولقطاع صناعة الحديد العالمي، وتعكس في الوقت نفسه دور إمارة أبوظبي ومكانتها الرائدة كمركز دولي للتحول الصناعي والحوار المناخي، وترسخ ريادة مجموعة إمستيل في تطوير صناعة حديد مسؤولة ومستدامة.

وأضاف : في ظل تسارع جهود خفض الانبعاثات وإعادة تشكيل نماذج التشغيل وقرارات الاستثمار ومعايير التنافسية طويلة الأمد، سيوفر المنتدى منصة رئيسية لتوحيد جهود المعنيين على مستوى العالم، وتسريع تطوير حلول عملية تدعم بناء قطاع حديد أكثر مرونة وكفاءة واستدامة وقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.

وقالت آني هيتون، الرئيسة التنفيذية لمنظمة ResponsibleSteel: في ظل التحولات المتسارعة في السياق العالمي، تتزايد أهمية البنية التحتية للطاقة النظيفة، ويتعزز الدور المحوري لاقتصادات الحزام الشمسي في دفع التحول نحو إنتاج الحديد والصلب منخفض الانبعاثات وفي هذا الإطار، سيجمع منتدى ResponsibleSteel لعام 2027 قادة سلاسل الإمداد العالمية في حوار دولي بالغ الأهمية حول مستقبل صناعة الحديد المسؤول، وذلك في توقيت مهم يتطلب تسريع وتيرة التحول ومن خلال هذا التجمع متعدد الأطراف في دولة الإمارات، نتطلع إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى عمل منسق وفعّال، ودفع الجهود نحو صناعة أكثر مسؤولية وكفاءة وأقل انبعاثات على مستوى العالم.

وتزامناً مع تسارع التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات، ستركز النقاشات على التغيرات الهيكلية اللازمة لتوسيع نطاق الإنتاج المسؤول للحديد، وتعزيز أنظمة الاعتماد والتحقق، وتحسين آليات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها، إلى جانب بناء ثقة أكبر في منتجات الحديد منخفضة الانبعاثات.

وتأتي نسخة عام 2027 في أبوظبي من هذا الحدث العالمي في توقيت بالغ الأهمية لصناعة الحديد في العالم، في ظل استمرار تطور القوانين وتغير أولويات الاستثمار وارتفاع توقعات العملاء وتزايد معايير الاستدامة الدولية التي تعيد تشكيل القطاع بوتيرة متسارعة. ويوفر المنتدى منصة مثالية لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتسريع تطوير حلول عملية، ودعم بناء منظومات صناعية تجمع بين التنافسية والاستدامة لتسهم في التحول نحو إنتاج الحديد بكفاءة ومسؤولية أعلى على مستوى العالم.