الشارقة في 9 يوليو/ وام / نظمت جامعة خورفكان معرض التوظيف "بوابة الخريجين 2026" بمشاركة دائرة الموارد البشرية في الشارقة بصفتها شريكاً إستراتيجياً إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة وذلك تحت إشراف مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع.

وشكّل المعرض منصة تفاعلية أتاحت للخريجين والباحثين عن عمل الالتقاء بممثلي جهات التوظيف للاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة والتعرف على احتياجات سوق العمل من المهارات والكفاءات، حيث استعرضت دائرة الموارد البشرية بالشارقة خلال مشاركتها في المعرض برامجها التدريبية والتأهيلية التخصصية المصممة لتطوير مهارات الباحثين عن عمل ورفع جاهزيتهم المهنية على غرار المؤسسات والجهات المشاركة التي استعرضت متطلباتها الوظيفية بما يعزز فرص التوظيف، وتبادل الخبرات، ودعم التنمية المجتمعية.

وأكد الدكتور سيف خميس النقبي نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع أن معرض "بوابة الخريجين 2026" يجسد حرص الجامعة على دعم الخريجين والباحثين عن عمل وتأهيلهم للانطلاق بثقة نحو سوق العمل من خلال جمعهم بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء علاقات مهنية تسهم في تطوير مسيرتهم المستقبلية.

وأضاف أن الجامعة تؤمن بأن مسؤوليتها تجاه الطلبة تمتد إلى ما بعد التخرج لذلك تحرص على تنظيم مبادرات نوعية تعزز جاهزية الخريجين وتواكب احتياجات سوق العمل بما يدعم تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.

وشهد المعرض حضوراً وتفاعلاً واسعين من الخريجين والباحثين عن عمل الذين تعرفوا على الفرص الوظيفية المتاحة ومتطلبات جهات التوظيف بما يدعم جاهزيتهم للانطلاق إلى سوق العمل.