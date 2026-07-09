طيران الإمارات تشغل طائرات A380 على خط دلهي ابتداءً من أكتوبر

دبي في 9 يوليو/ وام / أعلنت طيران الإمارات أنها ستشغل طائراتها من طراز إيرباص على A380 على خط دلهي ابتداءً من 25 أكتوبر المقبل، لتصبح العاصمة الهندية بذلك ثالث وجهة في البلاد تخدمها هذه الطائرة الشهيرة ذات الطابقين.

وستشغل الناقلة طائرة A380 المجهزة بأربع درجات سفر، بما في ذلك الدرجة السياحية المميزة، كما ستشغل طائرات B777 المحدثة والمجهزة بأربع درجات سفر، على رحلاتها اليومية الثلاث الأخرى إلى دلهي.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، إن دلهي ستصبح ثالث مدينة في الهند إلى جانب مومباي وبنغالورو نخدمها بطائرات A380، في إطار حرصنا على تلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى الهند.

وأضاف أنه يتم العمل أيضاً على توسيع نطاق الدرجة السياحية المميزة لتشمل ست وجهات في الهند، في إطار الحرص الدائم على طرح أحدث المنتجات المصممة لتحسين تجربة المسافرين، حيث ستصبح الدرجة السياحية المميزة متاحة على قرابة نصف الرحلات الأسبوعية المجدولة إلى الهند، كما نعمل على تنفيذ العديد من التحسينات الأخرى في إطار الحرص على تعزيز الشراكة مع الهند والالتزام تجاه المسافرين.

وابتداءً من أكتوبر، ستتوفر الدرجة السياحية المميزة على الرحلات إلى ست مدن هندية هي دلهي، ومومباي، وأحمد آباد، وبنغالورو، وكلكتا، وكوتشي، مما يمنح المسافرين من وإلى الهند خيارات أوسع عند التخطيط لرحلاتهم.