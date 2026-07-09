"كهرباء ومياه دبي" تدشن 24 نقطة شحن فائقة السرعة لأسطول تاكسي دبي الكهربائي

دبي في 9 يوليو/ وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "تاكسي دبي" المرحلة الأولى من الشراكة بين الطرفين لإنشاء نقاط شحن حصرية لأسطول مركبات الأجرة الكهربائية التابع لشركة تاكسي دبي، وذلك انسجاماً مع الجهود الرامية إلى دعم البنية التحتية الرائدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي.

ودشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة تاكسي دبي، المحطة التي تتضمن 24 نقطة شحن فائقة السرعة من الجيل الجديد بقدرة تصل إلى 360 كيلووات لكل منها، وذلك في المقر الرئيس لشركة "تاكسي دبي" في منطقة محيصنة 4.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية إستراتيجية طويلة الأمد بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة تاكسي دبي أبرمت خلال معرض "ويتيكس2025"، بهدف إنشاء أكثر من 200 نقطة شحن فائقة السرعة مخصصة لأسطول المركبات الكهربائية التابع لشركة تاكسي دبي، بما يعزز البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية تشغيل محطة شحن فائقة السرعة تتيح شحن 24 مركبة كهربائية في وقتٍ واحد خلال نحو 35 دقيقة، مما يسهم في تقليل وقت التوقف عن الخدمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تشغيل خدمات النقل الكهربائي على مستوى الإمارة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتسريع التحول نحو منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والأكثر استعداداً للمستقبل.

وأضاف أنه انطلاقاً من أهداف إستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، نواصل تطوير بنية تحتية متقدمة لشحن المركبات الكهربائية توفر تجربة شحن سلسة وموثوقة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء بما يواكب النمو المتسارع في تبني المركبات الكهربائية في الإمارة ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار.

وأوضح معالي الطاير أن هذه الشراكة تنسجم مع جهود دعم التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل المستدام، مثمناً توجهات شركة "تاكسي دبي" نحو توسيع أسطولها من المركبات الكهربائية، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل.

وقال سعادة عبدالمحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة تاكسي دبي إن الشراكات الإستراتيجية ركيزة أساسية في مسيرة نمو شركة تاكسي دبي، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز الرؤية طويلة المدى، معرباً عن سعادته بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تم توقيعها خلال معرض "ويتيكس" 2025، بما يدعم ركيزة الاستدامة لدى الشركة ويرسّخ الالتزام بدفع عجلة الابتكار في قطاع التنقل.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي إن دبي تواصل ترسيخ ريادتها في مستقبل التنقل المستدام، بما يعزز مسيرة الابتكار في القطاع، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي يجسد محطة مهمة في مسيرة شركة تاكسي دبي.

وأضاف الفلاسي محطة الشحن فائقة السرعة تعد المرحلة الأولى من شبكة تضم أكثر من 200 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، والمخصصة بالكامل لأسطول شركة تاكسي دبي، ومع توسيع هذه الشبكة، ستزداد القدرة على تعزيز كفاءة الأسطول، وزيادة جاهزية المركبات، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل موثوقة وخالية من الانبعاثات، بما ينسجم مع الالتزام بدعم طموحات دبي وتحقيق قيمة مستدامة للعملاء والشركاء والمجتمع ككل.