القاهرة في 9 يوليو/ وام / أطلق الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” برنامج “التنقل الآمن للجميع وللحياة”، بهدف دعم جهود تعزيز السلامة المرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال توفير التدريب والتوجيه واعتماد إجراءات تستند إلى الأدلة لمساندة الأندية الأعضاء والجهات الحكومية في تطوير مبادرات تسهم في تحسين السلامة على الطرق.

وتم إطلاق البرنامج خلال ندوة مجلس التنقل الإقليمي الأول للاتحاد الدولي للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عقدت في القاهرة، بمشاركة 17 نادياً عضواً من 15 دولة، حيث استعرضت الندوة واقع السلامة المرورية في المنطقة، ورؤية الأمم المتحدة في هذا المجال، ونهج النظام الآمن، إلى جانب تشجيع الأندية على تبادل الخبرات والمعارف المستفادة من مبادراتها.

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، إن إطلاق برنامج “التنقل الآمن للجميع وللحياة” للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجسد التزام مجتمع الاتحاد بتعزيز السلامة المرورية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الندوة الافتتاحية في القاهرة جمعت عددا كبيرا من الأندية الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف أن الاتحاد الدولي للسيارات يلتزم بدعم أعضائه في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من حوادث الطرق، موضحاً أن البرنامج يوفر للأندية والجهات الحكومية الأدوات والدعم اللازمين للمساهمة في إنشاء طرق أكثر أماناً للجميع.

وأشار إلى أن حوادث المرور لا تزال من أبرز أسباب الوفاة على مستوى العالم، وأن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، فيما تواصل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواجهة تحديات كبيرة في مجال السلامة المرورية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وسيُقدَّم البرنامج، الذي يعد إحدى مبادرات جامعة الاتحاد الدولي للسيارات، من خلال جلسات حضورية وأخرى عن بعد بإشراف خبراء دوليين، بهدف مساعدة الأندية الأعضاء والجهات الحكومية على تطوير مشاريع للسلامة المرورية تحقق أثراً ملموساً.

وتمً تطوير البرنامج بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "UNITAR"، وبدعم من مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات، بما يعكس التزام الأندية الأعضاء بدور فاعل في تطوير مبادرات عملية تسهم في إنقاذ الأرواح على الطرق.

وقال عيسى حمزة الفيلكاوي، رئيس مجلس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الأندية الأعضاء في المنطقة تواجه تحديات خاصة في مجال السلامة المرورية، مؤكداً أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينها يسهم في إيجاد حلول تلبي احتياجاتها.

وأضاف أن إطلاق برنامج “التنقل الآمن للجميع وللحياة” في المنطقة يعد خطوة أولى مهمة نحو تحويل الخبرات والمعارف المحلية للأندية الأعضاء إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس في تعزيز السلامة المرورية.