إطلاق برنامج "مؤهّل" لاعتماد المدربين وتعزيز الحوكمة الرياضية في دبي

دبي في 9 يوليو/ وام / أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مجموعة "داتافلو"، إطلاق برنامج "مؤهّل" لاعتماد المدربين العاملين في القطاعين الرياضي الحكومي والخاص في دبي، عبر آلية التحقق من المصدر الأساسي، بهدف تعزيز الحوكمة وترسيخ معايير الثقة والشفافية في المنظومة الرياضية بالإمارة، بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مجمع حمدان الرياضي، بحضور علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وسونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "داتافلو"، ورافي حتر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمجموعة.

ويأتي إطلاق برنامج "مؤهّل" ضمن جهود دعم مستهدفات "خطة دبي للرياضة 2033"، الرامية إلى بناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة، من خلال تطوير منظومة لاعتماد وتنظيم الكوادر الرياضية، ورفع نسبة التزام الأكاديميات والكوادر الفنية بالمعايير العالمية إلى 100% بحلول عام 2033.

ويهدف البرنامج إلى توحيد آليات اعتماد الكوادر الرياضية في دبي، من خلال التحقق المباشر من الشهادات المهنية والمؤهلات التعليمية وتراخيص العمل والسجلات الوظيفية لدى الجهات المصدرة لها، بما يضمن استيفاء العاملين في القطاع الرياضي للمعايير والمؤهلات المعترف بها دولياً.

وقال علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، إن إطلاق برنامج "مؤهّل" يمثل خطوة محورية لترسيخ التميز المؤسسي وضمان جودة الكفاءات الفنية والتدريبية العاملة في القطاع الرياضي، بما ينسجم مع مستهدفات "خطة دبي للرياضة 2033".

وأضاف أن البرنامج، الذي ينفذ بالتعاون مع الشركاء والاتحادات الرياضية، يسهم في توفير بيئة رياضية آمنة واحترافية، تحمي الرياضيين والمؤسسات، وتدعم إعداد المواهب وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد سونيل كومار إن الاعتماد على تقنية التحقق من المصدر الأساسي يلغي تماماً الاعتماد على النسخ أو الإقرارات الذاتية، مما يمنح الهيئات والاتحادات الرياضية في دبي قاعدة بيانات مركزية ومحدثة ومستوى غير مسبوق من الموثوقية والاطمئنان بشأن كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة لديها.