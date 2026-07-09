مركز جامع الشيخ زايد الكبير يفتح باب التسجيل في الدورة الـ14 من برنامج "الدليل الثقافي الصغير"

أبوظبي في 9 يوليو/ وام / أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة عشرة من برنامج "الدليل الثقافي الصغير"، أحد البرامج المنضوية تحت مظلة "الشباب الباني" التي تجمع مبادرات المركز وأنشطته وبرامجه الموجهة لفئة النشء والشباب من أبناء الوطن.

وخُصص البرنامج لطلبة المدارس من البنين والبنات ضمن فئتين عمريتين "11-14 عاماً" و"15-17 عاماً"، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وترسيخ ارتباطهم بقيم الوطن وهويته الحضارية والثقافية.

ويمنح البرنامج المشاركين فرصة نوعية للانخراط المبكر في منظومة تدريبية متكاملة، تؤهلهم لتقديم الجولات الثقافية داخل أحد أبرز المعالم الحضارية في الدولة والعالم، من خلال تعريفهم بأساسيات ومعايير الأداء المهني للجولات الثقافية وتدريبهم عليها عمليا على أيدي نخبة من أخصائيي الجولات الثقافية المواطنين في المركز.

كما يطلعهم على رسالة المركز في إحياء فنون الحضارة الإسلامية بوصفها إرثاً تتناقله الأجيال، وترسيخ قيم التسامح والتعايش التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وبلغ عدد خريجي البرنامج منذ انطلاقه وحتى دورته الأخيرة 628 خريجاً، ما يعكس نجاحه في استقطاب وتأهيل أجيال من النشء والشباب للمشاركة في نقل الرسالة الثقافية والحضارية للمركز.

ويشكل البرنامج جزءاً من سلسلة متكاملة تبدأ بتأهيل النشء من خلال برنامج "الدليل الثقافي الصغير"، ثم تأهيل المتميزين للالتحاق ببرنامج "دليل المستقبل"، وصولاً إلى برنامج "ابن الدار"، ليصبحوا جزءاً من فريق الجولات الثقافية بالمركز، ويساهموا في تقديم الجولات الثقافية لضيوف الجامع من مختلف ثقافات العالم باحترافية وكفاءة عاليتين، ويعكسوا الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات ورسالتها الإنسانية السامية.

ودعا المركز طلبة المدارس من البنين والبنات إلى التسجيل في البرنامج، الذي ينقسم هذا العام إلى دفعتين: الدفعة الأولى: من 27 يوليو إلى 6 أغسطس 2026، للفئة العمرية من 11 إلى 14 عاماً والدفعة الثانية: من 10 إلى 20 أغسطس 2026، للفئة العمرية من 15 إلى 17 عاماً.

ويأتي برنامج "الدليل الثقافي الصغير" تماشياً مع أهداف "عام الأسرة"، وانطلاقاً من حرص المركز على توظيف أوقات النشء والشباب خلال الإجازة الصيفية في برامج نوعية تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز معارفهم، وبناء شخصياتهم، وترسيخ ارتباطهم بقيمهم الوطنية والثقافية. كما يجسد البرنامج تطبيقاً عملياً لإحدى أبرز قيم المركز المؤسسية، وهي "نعمل بوطنية نابعة من إرث الإمارات الأصيل"، إذ يندرج ضمن منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي ينفذها المركز دعماً لدور الأسرة والمجتمع في ترسيخ القيم الأخلاقية لدى الأجيال الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بهويته الوطنية وقادر على تمثيل وطنه بصورة حضارية في مختلف المحافل.

للتسجيل والحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز: www.szgmc.gov.ae، أو التواصل عبر الرقم 024191919.