شرطة دبي تطلق البرنامج الصيفي لطلبة المدارس في حتا

دبي في 9 يوليو/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي البرنامج الصيفي لطلبة المدارس في منطقة حتا، ضمن برنامجها الصيفي الذي يقام تحت شعار "صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة"، وذلك بمشاركة 230 طالباً وطالبة، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي، إلى جانب عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبحضور أولياء أمور الطلبة الملتحقين بالدورات.

وأكد العقيد علي عبيد البدواوي، مدير مركز شرطة حتا بالنيابة، أن الطلبة يمثلون ثروة الوطن وعدته للمستقبل، مشيراً إلى أن هذه الدورات تسهم في تعزيز الانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل يتمتع بالوعي والثقافة، ويؤمن بقيم خدمة الوطن والدفاع عنه.

وقال إن بناء شخصية الفرد يتطلب عملاً متواصلاً وتكاملاً بين مختلف أطراف المنظومة التعليمية، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، لإعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية في مختلف التخصصات، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تنظم برامجها ودوراتها وفق منهجية مدروسة تراعي المتغيرات والاحتياجات المستقبلية.

وأوضح أن الدورات الصيفية في منطقة حتا تقام في مدرستي راشد للبنين وحتا للبنات، وتشمل برامج للتدريب العسكري والرياضي، ومحاضرات توعوية في الجوانب الجنائية والمرورية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية في حتا، منها الدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الثقافة والفنون، وجهات حكومية أخرى، بما يسهم في تنمية معارف الطلبة وتعزيز مهاراتهم.