دبي في 9 يوليو / وام / شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة مدارس حماية للعام الدراسي 2025-2026، والبالغ عددهم 217 طالباً وطالبة، منهم 116 طالباً و101 طالبة، وذلك في قاعة الشيخ مكتوم بن راشد بأكاديمية شرطة دبي.

حضر الحفل سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وأولياء الأمور، وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وسط حضور تجاوز 420 شخصاً.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، في كلمة بهذه المناسبة، أن مدارس حماية تُجسد إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي لترسيخ سعادة الموظفين، من خلال توفير منظومة تعليمية متكاملة لأبنائهم، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وإعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة والمهارات، وتسهم في خدمة الوطن ومواصلة مسيرة التنمية.

وقال معاليه إن شرطة دبي تنظر إلى التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وإن مدارس حماية تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين بيئة العمل والأسرة، عبر توفير تعليم نوعي يسهم في تخفيف الأعباء عن الموظفين، ويرفع مستوى جودة الحياة والسعادة الوظيفية، ويعزز الانتماء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية.

وأشار إلى أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مدارس حماية منذ تأسيسها تعكس الدعم الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لهذا المشروع التعليمي، والحرص على تطويره بما يواكب أفضل الممارسات التعليمية ويُعد جيلاً قادراً على مواكبة متطلبات المستقبل.

وقال العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، إن مدارس حماية نجحت منذ انطلاقها عام 2018 في ترسيخ مكانتها كإحدى المبادرات الرائدة لدعم موظفي شرطة دبي، عبر توفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة لأبنائهم، تجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية الشخصية وغرس القيم الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النجاح جاء ثمرة للدعم المستمر من القيادة العامة والتكامل مع مختلف الشركاء في قطاع التعليم.

وأكد المقدم عبد الله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، أن المدارس تواصل تحقيق إنجازات نوعية على المستويين الأكاديمي والتربوي، بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى استقطاب نخبة من الكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة أسهمت في بناء شخصية الطلبة وتنمية قدراتهم العلمية والقيادية.

وأكد النقيب محمد بن شفيا، رئيس قسم البنين في مدارس حماية، أن تخريج هذه الكوكبة من الطلبة يمثل ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد والتعاون بين الأسرة والمدرسة، ويجسد الدعم الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي للمسيرة التعليمية، مشيراً إلى حرص المدارس على توفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تعزز التحصيل الأكاديمي، وتنمي شخصية الطلبة، وترسخ قيم الانضباط والهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية.

وشهد الحفل كلمة للخريجين، عبّروا خلالها عن اعتزازهم بما حققوه من إنجاز، وقدموا الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي وإدارات المدارس والهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء أمورهم على ما حظوا به من دعم ورعاية طوال مسيرتهم الدراسية.