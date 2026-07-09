الشارقة في 9 يوليو/ وام / أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة فعاليات المخيم الصيفي السنوي لعام 2026 الذي تنظمه الهيئة تحت عنوان "مهندس المستقبل"، والذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو 2026 ، بمقر متحف الشارقة للآثار، ويشارك فيه 100 منتسب من الجنسين ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاماً.

ويتضمن برنامج المخيم 14 ورشة عمل تعليمية وتفاعلية تركز على التطبيق العملي وتنمية مهارات الابتكار والتفكير العلمي و3 زيارات ميدينية وترفيهية.

وأوضح راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تنظم مخيم المستقبل سنوياً بهدف تنمية وعي المشاركين وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، من خلال تعريفهم بمعلومات أساسية عن مجالات الكهرباء والمياه، وترسيخ مفاهيم الاستدامة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الأمن والسلامة والوقاية مما يساهم في استثمار طاقات الفئة العمرية المستهدفة باعتبارهم ركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة، حيث يسعى إلى إعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على الابتكار والمساهمة الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير فعاليات المخيم وزيادة أعداد المنتسبين حيث بدأ في عامه الأول ب 40 منتسبا وهذا العام يشارك فيه أكثر من 100 منتسب كما يحظى المخيم هذا العام بمشاركة عدد من الجهات الداعمة، أبرزها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وشركة تراي تيك، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الشارقة للمتاحف، حيث تسهم هذه الجهات في تقديم برامج توعوية وتفاعلية تثري تجربة المشاركين وتعزز من مخرجات المخيم، كما يحظى المخيم برعاية من عدد من الجهات تشمل مصنع مياه زلال، وجمعية الشارقة التعاونية، وقرية الشعب.

وأوضح سيف النقبي رئيس قسم التثقيف والتوعية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المخيم هذا العام يتضمن برنامجاً متكاملاً يجمع بين التعلم والتجربة العملية، حيث يتيح للمشاركين فرصة استكشاف طبيعة العمل الهندسي من خلال مجموعة من الورش التعليمية والتفاعلية التي تركز على التطبيق العملي وتنمية مهارات الابتكار والتفكير العلمي.