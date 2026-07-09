12 تجربة ترفيهية تستقبل زوار مدن ياس الترفيهية خلال صيف 2026

أبوظبي في 9 يوليو/ وام / تواصل مدن ياس الترفيهية في جزيرة ياس تقديم برنامج صيفي متنوع يضم 12 تجربة وفعالية ترفيهية ورياضية وعائلية، تشمل المخيمات الصيفية والعروض الحية والأنشطة المائية والمبادرات المجتمعية، بما يوفر خيارات متنوعة للزوار من مختلف الأعمار طوال موسم الصيف.

ويعود المخيم الصيفي في جزيرة ياس حتى 21 أغسطس، ليستقبل الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً ببرنامج يومي يقام في إحدى المدن الترفيهية، ويضم أنشطة تعليمية وتفاعلية وتجارب حصرية بإشراف مختصين، إلى جانب زيارة أبرز معالم الجزيرة.

وفي عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، تستضيف المدينة في 18 يوليو سباق "الفورمولا للجري" بمسارات متنوعة، كما تقدم العرض الحي الجديد "ورشة أحلام جيو" حتى 30 أغسطس .

وتشهد ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي انطلاق النسخة الجديدة من "ليلة سيدات ياس" كل خميس خلال يوليو وأغسطس، فيما تستمر فعالية "يوم سيدات ياس" كل جمعة حتى 6 نوفمبر، لتوفر للسيدات تجربة مائية متكاملة في أجواء خاصة بإشراف فريق نسائي بالكامل.

أما عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي، فيحتضن موسم "دي سي سوبر هيروز" حتى 30 أغسطس، مع عروض ترفيهية وتجارب تفاعلية ولقاءات مع الشخصيات الشهيرة، إضافة إلى الكشف المسبق عن لعبة "كريبتونايت كولايدر" عبر فعالية خاصة في مول الإمارات قبل افتتاحها الرسمي في 26 يوليو.

وفي سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، يعود مهرجان "محيط الأضواء" حتى 30 أغسطس، مقدماً عروضاً ضوئية وتجارب ترفيهية مستوحاة من عالم البحار، إلى جانب تنظيم ليلة مبيت للأطفال يوم 18 يوليو تتضمن أنشطة تعليمية وترفيهية وتجارب لاستكشاف الحياة البحرية ليلاً.

كما يقدم كلايم جزيرة ياس، أبوظبي فعالية "ليلة السيدات" التي تقام في الخميس الثاني من كل شهر، وتتيح تجارب التسلق والطيران الداخلي الحر في أجواء خاصة، فيما يطلق بالتعاون مع "أكتف أبوظبي" برنامج "أبطال التسلق" المجاني للناشئين من 12 إلى 16 عاماً خلال الفترة من 27 يوليو إلى 21 أغسطس، بهدف تنمية مهارات التسلق والثقة بالنفس والعمل الجماعي.