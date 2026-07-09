الشارقة في 9 يوليو/ وام / تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وللسنة الثانية على التوالي برنامج "الاقتصادي الصغير" وهو برنامج تدريبي مخصص لأقارب موظفي الدائرة يهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز وعيهم بالمفاهيم الاقتصادية بأسلوب تفاعلي مبسط يتناسب مع مختلف الفئات العمرية المستهدفة.

ويأتي تنظيم البرنامج تزامنًا مع عام الأسرة تأكيدًا على أهمية تعزيز الترابط الأسري وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية إلى جانب تعريفهم بأهمية العمل والالتزام الوظيفي بما يسهم في تعزيز التواصل بين بيئة العمل والأسرة وترسيخ بيئة مؤسسية داعمة للأسرة.

وأكدت نورا حاجي الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة أن تنظيم البرنامج للعام الثاني على التوالي يعكس التزام الدائرة بتعزيز دورها المجتمعي، مشيرةً إلى أن الاستثمار في تنمية قدرات أفراد أسر الموظفين وأقاربهم يمثل امتدادًا لرؤية الدائرة في بناء بيئة عمل متكاملة تهتم بالموظف وأسرته.

وأضافت أن الدائرة تحرص من خلال البرنامج على ترسيخ مفاهيم الثقافة الاقتصادية لدى المشاركين وتعريفهم بأساسيات ريادة الأعمال والادخار والتخطيط المالي بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على استشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وسيتضمن البرنامج مجموعة من الورش والأنشطة التطبيقية التي تركز على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي إلى جانب تعريف المشاركين ببيئة الأعمال وأهميتها في دعم الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال أساليب تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي.