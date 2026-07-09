عجمان في 9 يوليو/ وام / تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في برنامج "صيفنا سعادة 2026" عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف تنمية المهارات الاقتصادية والتقنية والقيادية، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والهوية الوطنية لدى الأطفال والشباب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الشباب من امتلاك مهارات المستقبل.

وأكد سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن مشاركة الدائرة تجسد التزامها بدعم مستهدفات القيادة الرشيدة، وترجمة توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في استثمار الإجازة الصيفية لبناء جيل مؤهل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت على تصميم برامج تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، بما يسهم في صقل قدرات الشباب، وتعزيز الوعي المالي، وتنمية المهارات التقنية والاقتصادية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل.

وتضم مشاركة الدائرة خمس مبادرات رئيسية صُممت لتنمية مهارات الأطفال والشباب وإعدادهم لمتطلبات المستقبل، تشمل مبادرة "كيدز ماركت " التي توفر للأطفال واليافعين تجربة واقعية لممارسة ريادة الأعمال، وتنمية مهارات التخطيط المالي والتسويق وخدمة العملاء، بما يعزز ثقافة العمل الحر والابتكار منذ سن مبكرة، وبرنامج "صمم وكيلك الذكي" الذي يعرّف المشاركين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ويمكنهم من تصميم مساعد ذكي، بما ينمي مهارات الابتكار والتفكير التقني، وبرنامج "طاقةX" الهادف إلى ترسيخ مفاهيم الصحة واللياقة البدنية وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب مسابقة "السرود" التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الإماراتي وترسيخ الترابط الأسري، وبرنامج "هوامير" الذي يعزز الثقافة المالية ومفاهيم ريادة الأعمال والتخطيط الاقتصادي.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً للدور التنموي والمجتمعي للدائرة، وانسجاماً مع رؤيتها في الاستثمار برأس المال البشري، من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تسهم في اكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، وتمكين الأطفال والشباب من الإبداع والابتكار، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان، ويعزز تنافسية الإمارة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل.