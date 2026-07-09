أبوظبي في 9 يوليو/ وام / وقّعت "مدن" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" مذكرة تفاهم لإطلاق أول آلية تمويلية من نوعها في إمارة أبوظبي لشراء الوحدات السكنية على الخريطة، بما يتيح للمشترين المؤهلين الحصول على تمويل يصل إلى 75% من قيمة العقار على المخطط، ويغطي مراحل تطوير المشروع بدءاً من الإنشاء وحتى التسليم.

وتمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسار تطور السوق العقاري في إمارة أبوظبي، إذ توفر للمشترين المؤهلين آلية جديدة للاستثمار حصرياً في مشاريع "مدن" المستقبلية بالإمارة، وتمكنهم من شراء الوحدات السكنية في المراحل المبكرة من تطوير المشروع ضمن تجربة تملك أكثر سهولة وسلاسة، كما تتيح الآلية التمويلية خطة تمويل تمتد طوال مراحل تطوير المشروع، بما يعزز مرونة التملك ويدعم نمو السوق العقارية في الإمارة.

وبموجب التعاون، سيتمكن المستثمرون والأفراد من شراء وحدات سكنية على الخريطة وفق خطة سداد تتضمن دفع 15% خلال مرحلة الإنشاء، و5% إلى 10% إضافية عند تسليم الوحدة، فيما سيتولى "مصرف أبوظبي الإسلامي" تمويل نسبة تصل إلى 75% من قيمة العقار على المخطط خلال مرحلة الإنشاء، وذلك وفقاً لأهلية العميل، بما يتيح للعملاء الاستفادة من الدعم التمويلي اللازم طوال مراحل التملك.

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار والنمو طويل الأمد، مدفوعة برؤية طموحة ومنظومة اقتصادية متكاملة تعزز الطلب على المشاريع العقارية الجديدة، مؤكداً أن الحل التمويلي لشراء العقارات على الخارطة الذي تقدمه "مدن" بالتعاون مع "مصرف أبوظبي الإسلامي" يتيح لشريحة أوسع من المشترين الاستفادة من هذه المشاريع، بما يعكس التحول الإيجابي المتواصل في القطاع العقاري، ويدعم تنافسيته عالمياً، ويسهم في تهيئة المقومات اللازمة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري على المدى الطويل.

وأشار محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي"، إلى أن القطاع العقاري في أبوظبي يواصل استقطاب طلب قوي من المستثمرين والمشترين، الأمر الذي يستدعي تطوير حلول تمويلية تواكب هذا النمو المتسارع.

وأكد إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية"، أن الشراكة مع "مصرف أبوظبي الإسلامي" تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مفهوم تمويل شراء العقارات على الخريطة من خلال تقديم حل تمويلي مبتكر يرسخ معياراً جديداً في السوق، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المشترين، ويسهم في تسهيل الوصول إلى مشاريع "مدن" المستقبلية، وتوسيع فرص التملك أمام المشترين المؤهلين، وتعزيز سهولة الدخول إلى السوق العقارية، بما يدعم نمو القطاع العقاري ويعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للعيش والاستثمار.