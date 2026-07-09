مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان يناقش فرص تمكين المرأة في القطاع الصناعي

عجمان في 9 يوليو/ وام / ناقش مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان خلال اجتماعه الثاني لمجلس الإدارة لعام 2026، برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس، مستجدات برنامج "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية.

وبحث الاجتماع خطط تطوير الخدمات والمبادرات الداعمة لتمكين رائدات الأعمال، وتعزيز تنافسية المشاريع النسائية وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع عضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس، وذلك عبر تقنية التواصل المرئي "عن بُعد".

وثمنت، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، جهود غرفة عجمان المتواصلة في تمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال النسائية عبر دعم المبادرات النوعية والبرامج التي ينفذها مجلس سيدات أعمال عجمان، بهدف توفير بيئة محفزة لنمو المشاريع النسائية وتعزيز تنافسيتها وتمكين رائدات الأعمال من استكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وأكدت أهمية برنامج "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية التابع لمجلس سيدات أعمال عجمان، وما يوفره من منصة متكاملة لتأهيل وتمكين رائدات الأعمال للدخول إلى القطاع الصناعي، بحيث يركز البرنامج على 4 محاور رئيسية تشمل "التدريب والتأهيل، الاستشارات والتوجيه، الزيارات الصناعية، والمشاركة في المعارض.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة إن تزامن مبادرة تكامل لريادة الأعمال الصناعية النسائية مع عام الأسرة 2026 يعكس دور البرنامج على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة، عبر المساهمة في تنمية المهارات وبناء القدرات وتأهيل رائدات الأعمال للدخول إلى القطاع الصناعي بثقة وكفاءة".

واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ برنامج "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية، والقطاعات الصناعية المستهدفة ضمن البرنامج، والتي تشمل الصناعات العطرية والتجميلية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية والأزياء، حيث اطلعت عضوات المجلس على ما تم إنجازه في إطار البرنامج من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصصة بالتعاون مع غرفة عجمان ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بحسب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في منصة "اصنع في الإمارات 2026" والهادفة إلى تأهيل رائدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن، وتمكينهن من تأسيس وتطوير مشاريع صناعية مستدامة.

وتناول الاجتماع تقرير إنجازات مجلس سيدات أعمال عجمان خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب مناقشة خطة المبادرات والبرامج خلال الربع الثالث من العام،

كما اطلعت عضوات مجلس الإدارة على نتائج عدد من المبادرات الرئيسية التي ينفذها المجلس، حيث تم استعراض مخرجات مبادرة "ازرع واحصد" وعلى المشاركات في الفعاليات المحلية وعلى رأسها منصة "اصنع في الإمارات 2026".