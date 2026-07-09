رأس الخيمة في 9 يوليو/ وام / التقى سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك، وبحث سبل تطوير العمل المؤسسي وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الأمنية والإدارية، ويواكب توجهات الحكومة الرشيدة نحو تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تحقق أعلى مستويات الكفاءة والتميز.

حضر اللقاء سعادة اللواء علي عبد الله الرديمي الشحي المدير التنفيذي للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب برأس الخيمة بالإنابة إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

واستعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم منظومة الأمن والاستقرار، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات.

وأكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي أن الشراكة والتنسيق المستمر بين المؤسسات الأمنية والخدمية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز جودة الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحرص على توطيد علاقات التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بما يحقق الأهداف المشتركة، ويواكب رؤية دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتعزيز أمن المجتمع.

من جانبه أشاد سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي بمستوى التعاون القائم مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مؤكداً أن التكامل بين الجهات الحكومية يعد من أهم عوامل نجاح منظومة العمل الأمني والخدمي، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الريادة والتميز المؤسسي.