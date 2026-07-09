برلمان النمسا يعتمد أول إستراتيجية نمساوية لقارة أفريقيا

فيينا في 9 يوليو/ وام / اعتمد برلمان النمسا أول إستراتيجية وطنية تجاه قارة أفريقيا، في خطوة تهدف إلى توحيد أولويات السياسة الخارجية في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد مع دول القارة، وبناء شراكة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

وقالت بيآتا ماينل-رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا التي قادت عملية صياغة الإستراتيجية إن الدافع وراء التوجه الجديد، يكمن في الديناميكية الديموغرافية والجيوسياسية الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا، لافتة إلى أن إحدى عشرة دولة أفريقية تصنف حاليًا ضمن أسرع عشرين اقتصادًا نموًا في العالم.

وأطلقت حكومة النمسا، في أكتوبر الماضي، عملية تشاور مكثفة، شاركت فيها حكومات أفريقية ومنظمات إقليمية وجهات فاعلة أكاديمية وتجارية، انتهت بوضع المجلس الوطني النمساوي، علامة فارقة في السياسة الخارجية، بالموافقة على "إستراتيجية أفريقيا 2026-2029"، التي تنهي نموذج المانح والمتلقي التقليدي المتجذر تاريخياً، وتوحد ألويات النمسا المتعلقة بقارة أفريقيا في إطار وطني موحد.