راشد بن حميد يبحث مع شركة "سنو بيرفورمانس" تطوير رياضة النخبة في الإمارات

دبي في 9 يوليو/ وام / التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، الخبير البريطاني جيمز داوننج، مدير المشروعات في شركة "سنو بيرفورمانس - Snö Performance" المتخصصة في تطوير منظومات الأداء الرياضي، بحضور سعادة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وسعادة الدكتور ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة.

واطّلع الحضور على الخدمات التي تقدمها الشركة، إلى جانب مقترح إستراتيجي يستهدف دعم مسار إعداد نخبة الرياضيين في الإمارات، وتعزيز جاهزية المنظومة الرياضية للدورات الأولمبية المقبلة.

ويستند المقترح إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير رياضة النخبة، مع مواءمتها مع السياق الثقافي والمؤسسي لدولة الإمارات، بما يسهم في بناء نموذج وطني متكامل يقوم على تكييف التجارب العالمية بما يخدم أولويات الدولة وطموحاتها الرياضية.

ويتضمن المقترح أربعة محاور رئيسة، تشمل تحويل السياسات الرياضية الوطنية إلى إستراتيجيات وخطط تنفيذية قابلة للقياس، وتنسيق التنفيذ وتحديد الشركاء والكوادر المناسبة، وربط الأصول الرياضية القائمة في الدولة ضمن منظومة متكاملة تضم المنشآت، وبرامج التدريب، واكتشاف المواهب، ودعم الرياضيين، وهيكل المنافسات.

كما يشمل دعم الاتحادات الرياضية الوطنية من خلال تقييم الحوكمة، والتمويل، والمنشآت، وعلوم الرياضة، ومسارات إعداد الرياضيين، وتنفيذ خطط التحسين بصورة مباشرة.

ويتضمن المقترح أيضاً ترشيح بيت ماكنايت لمنصب المدير الرياضي، استناداً إلى خبرته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال تطوير الأداء العالي ورياضة النخبة، حيث عمل في تدريب الأداء الرياضي عبر رياضات أولمبية صيفية وشتوية منذ دورة الألعاب الأولمبية “أثينا 2004”، إضافة إلى خبراته القيادية والاستشارية في عدد من المؤسسات والفرق الرياضية الدولية، من بينها الفورمولا 1، والمنتخب الفرنسي للتزلج، والمعهد الإنجليزي للرياضة.

وتتبنى شركة “سنو بيرفورمانس” فلسفة أداء تضع الإنسان في محور اهتمامها، وتعتمد على الأدلة والبيانات، مستفيدة من فريق محلي وشبكة عالمية من المتخصصين في رياضة النخبة، والطب الرياضي، والقيادة.

ويرتكز المقترح على أن تحقيق نتائج أولمبية مستدامة يتطلب بناء منظومة رياضية منظمة وقابلة للقياس، قادرة على رعاية الرياضيين على المدى الطويل، ودعم الاتحادات الرياضية الوطنية، وتعزيز فرص المنافسة وتحقيق الإنجازات.