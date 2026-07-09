غرفة الشارقة تخرّج 15 مشاركا ضمن برنامج "القيادة الإستراتيجية" بالتعاون مع جامعة نافارا

الشارقة في 9 يوليو/ وام / أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم عن تخريج 15 مشاركاً يمثلون نخبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة وذلك ضمن فعاليات ختام الدورة الرابعة من "برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2026" الذي نظمه مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة بالتعاون مع جامعة نافارا الإسبانية في إطار مبادرة متكاملة تعكس رؤية إمارة الشارقة وتوجهات الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري وصناعة قيادات المستقبل.

حضر حفل التخريج سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة رغدة تريم عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة وأمل عبدالله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الغرفة وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.

وشهد البرنامج مشاركة نخبة نوعية من الكوادر القيادية من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة شملت دائرة الأشغال العامة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة المالية المركزية ودائرة الإسكان بالشارقة ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وبلدية مدينة دبا الحصن في تنوع مؤسسي يعكس الاهتمام الحكومي بترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي وتنمية الكفاءات القيادية وفق أرقى المعايير العالمية.

وهنأ سعادة العويس جميع الخريجين مثمناً حرصهم على الارتقاء بمهاراتهم وتوظيفها في خدمة مؤسساتهم مؤكدا أن منظومة التأهيل التي تتبناها الغرفة في مركز الشارقة للتدريب والتطوير تنطلق من قناعة راسخة بأن القائد المستقبلي يحتاج إلى بنية معرفية تجمع بين إتقان أدوات التخطيط الاستراتيجي وامتلاك الخبرة في الاستشراف والقدرة على قيادة التغيير في بيئات تتسم بالتعقيد وتسارع التحولات.

وقالت مريم سيف الشامسي إن الشراكة الإستراتيجية مع جامعة نافارا تجسد حرص المركز على ترجمة اتفاقيات التعاون الأكاديمي إلى برامج تطبيقية ذات أثر ملموس، موضحة أن البعثة الميدانية إلى إسبانيا منحت المشاركين فرصة للاطلاع المباشر على أفضل الممارسات العالمية في القيادة الاستراتيجية والابتكار المؤسسي.

وتضمن البرنامج رحلةً معرفية وعلمية مكثفة داخل الدولة استهدفت صقل مهارات المشاركين وتوسيع مداركهم عبر محاور تدريبية متقدمة شملت تحليل الشخصية ومهارات اتخاذ القرار وتحدي القيادة الإستراتيجية ودراسة نماذج عالمية ملهمة في مقدمتها نموذج التفكير الإستراتيجي في الصين فضلاً عن سيكولوجية الأعمال والقيادة الداخلية وأدوات التفكير التصميمي للقيادة الاستراتيجية ومفاهيم الحوكمة القيادية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل إلى جانب هندسة القرارات وهندسة النفوذ والتأثير القيادي بما يمكن المشاركين من مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة القرار المؤسسي.

وتوجت رحلة التدريب بجولة أكاديمية وميدانية إلى إسبانيا بالتعاون مع جامعة نافارا إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية الأوروبية الرائدة في مجالات الإدارة والاتصال والبحث العلمي التطبيقي تضمنت جلسات متخصصة تناولت الحوكمة وتطوير الإستراتيجيات وابتكار نماذج الأعمال ومؤشرات الجاهزية للابتكار والإستراتيجية والابتكار في القطاع العام والإستراتيجية والابتكار في الاقتصادات الناشئة ضمن محور "السباق نحو القمة" فضلاً عن ورشة "متحدون بالقيم: تجربة فريق استراتيجية".

وشملت البعثة زيارات ميدانية إلى غرفة تجارة نافارا ومؤسسة SODENA للتنمية الاقتصادية ومصنع "بي بلانيت فاكتوري" ومتحف جامعة نافارا بما أتاح للمشاركين الاطلاع الميداني على تجربة أوروبية رائدة في التنمية الاقتصادية والابتكار الصناعي والاستدامة المؤسسية.

وتضمن حفل تكريم الخريجين عرضاً مرئياً أعد خصيصاً للمناسبة استعرض أبرز محطات "برنامج القيادة الإستراتيجية للأعمال 2026" ووثق رحلة المشاركين على مدار فترة البرنامج وما تضمنته من محطات تدريبية وأكاديمية وميدانية داخل دولة الإمارات وخارجها.