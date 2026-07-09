"موارد عجمان" تطلق حزمة تأمين صحي جديدة

عجمان في 9 يوليو/ وام / أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان عن تحديث مزايا التأمين الصحي لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والرفاه الوظيفي، وتوفير خدمات صحية أكثر شمولاً وكفاءة، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان نحو تطوير بيئة العمل الحكومية والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية.

وأكدت عنود النعيمي، مديرة إدارة السياسات والحوكمة بدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن تطوير مزايا التأمين الصحي يجسد حرص حكومة عجمان على توفير منظومة رعاية صحية متكاملة لموظفيها، بما يعزز جودة الحياة الوظيفية ويرتقي بمستوى الرفاه والاستقرار الوظيفي.

وأوضحت أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الدائرة المستمرة لتطوير المبادرات والسياسات الداعمة لصحة الموظفين وسعادتهم، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة، انسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية.

وتشمل المزايا الجديدة إعفاء الموظفين من مبلغ التحمل عند الاستشارة الطبية لدى مقدمي الخدمات داخل إمارة عجمان، وضمن الشبكة الطبية المعتمدة، إلى جانب خفض نسبة التحمل عند الاستشارة الطبية خارج الإمارة وضمن الشبكة الطبية المعتمدة ويسهم ذلك في تسهيل وصول الموظفين إلى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بها.

كما تضمنت التحديثات خفض نسبة التحمل على الأدوية والفحوصات التشخيصية، ضمن الشبكة الطبية المعتمدة، سواء داخل أو خارج إمارة عجمان بما يشمل الفحوصات المخبرية والأشعة والتصوير الطبي، ما يعزز من كفاءة الحصول على الرعاية الصحية ويشجع على الكشف المبكر والمتابعة المستمرة للحالة الصحية.

وشملت المزايا أيضاً توفير خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد من خلال منصة TruDoc، بما يسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية والاستشارات الطبية على مدار الساعة والحصول على الاستشارات الطبية المعتمدة دون الحاجة لزيارة المرافق الصحية في بعض الحالات.

وفي إطار توسيع نطاق التغطية الصحية، تم رفع سقف استرداد المصروفات الطبية (الاستعاضة) ، فضلاً عن إدراج 36 منفعة صحية جديدة ضمن وثيقة التأمين الصحي، وذلك لضمان تقديم خدمات علاجية أكثر شمولاً وتلبية لاحتياجات الموظفين الصحية.