القاهرة في 9 يوليو/ وام / أعلنت جامعة الدول العربية أن الدورة الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، ستعقد يومي 14 و15 سبتمبر المقبل في ليبيا.

وقال سعادة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية ستعقد اعتبارا من 12 يوليو الحالي بمقر الأمانة العامة، تمهيدا للدورة الـ56.

وأضاف أن الاجتماعات ستبحث متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2025، على أن ترفع فرق العمل توصياتها إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها خلال الدورة الوزارية المقبلة.

وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن تقييم تنفيذ “خطة التحرك الإعلامي بالخارج”، واجتماع فريق الخبراء الدائم المعني بدور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث الخطوات العملية الداعمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونشر السردية الفلسطينية، وصون الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، إلى جانب تعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف والتمييز، والعمل على إبراز الصورة الحضارية للعالم العربي.

ولفت إلى أن الاجتماعات ستشهد أيضا انعقاد فريق البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، والدورة الـ23 للجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني، لمناقشة مشروع قانون عربي استرشادي وإطار تشريعي عربي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، فضلا عن دراسة مشروع إنشاء مركز التبادل الصيني العربي لابتكار الوسائل السمعية البصرية.

-سر-.