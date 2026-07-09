50,9 مليون درهم للمساعدات الطارئة تتصدر إنفاق "بيت الخير" في النصف الأول من 2026

دبي في 9 يوليو/ وام / أعلنت جمعية بيت الخير أن مشروع المساعدات الطارئة واصل تصدره لمشاريع الدعم الإنساني من حيث حجم الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2026 بعدما تجاوز إجمالي ما أنفقه المشروع حتى نهاية يونيو 50,9 مليون درهم في مؤشر يعكس اتساع نطاق الاستجابة الإنسانية وارتفاع وتيرة التدخلات العاجلة لتلبية احتياجات الأسر المتعففة والحالات التي تواجه أزمات أو ظروفاً طارئة.

ويأتي هذا الأداء نتيجة تركيز "بيت الخير" على تعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة وتوجيه مواردها نحو تفريج كربة الأسر والأفراد الذين يواجهون ظروفاً استثنائية أو عجزاً مفاجئاً بما يمكنهم من تجاوز أزماتهم واستعادة استقرارهم المعيشي في أسرع وقت ويؤكد الدور الحيوي الذي يؤديه المشروع باعتباره أحد أبرز مشاريع المساعدات الإنسانية المباشرة التي تنفذها الجمعية.

وتؤكد المقارنة مع نتائج عام 2025 حجم النمو الذي حققه المشروع إذ بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي 44,3 مليون درهم بينما تجاوز ما تم صرفه خلال النصف الأول من عام 2026 وحده 50,9 مليون درهم وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على المساعدات الطارئة إلى جانب تنامي قدرة المشروع على الوصول إلى شريحة أوسع من المستفيدين.

ومع استمرار هذا الزخم تتجه التوقعات إلى تحقيق نمو إضافي خلال النصف الثاني من عام 2026 بما يعزز حجم الدعم المقدم ويرفع من سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة وصولاً إلى نتائج إيجابية مهمة مع نهاية العام.