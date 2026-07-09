دبي في 9 يوليو / وام / نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي دورة متقدمة في الإسعافات الأولية بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وذلك ضمن برنامج تدريبي متكامل يستهدف رفع كفاءة المتطوعات وتعزيز جاهزيتهن للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي الدورة في إطار حرص الجمعية على الاستثمار في بناء قدرات المتطوعات وتزويدهن بالمهارات العملية التي تمكنهن من تقديم استجابة أولية سريعة وفعالة بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الجاهزية المجتمعية وإعداد كوادر تطوعية مؤهلة قادرة على المساندة عند الحاجة.

وتندرج الدورة ضمن مبادرة "سواعد النهضة للإسعاف" التي أطلقتها الجمعية بهدف إعداد فريق تطوعي نسائي يمتلك الكفاءة اللازمة لدعم منظومة إدارة الأزمات والطوارئ والمساهمة في توفير استجابة أولية آمنة خلال الفعاليات المجتمعية والبرامج التي تنظمها الجمعية بما يعزز سلامة المشاركين ويحد من المخاطر حتى وصول الفرق الطبية المختصة.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ مفهوم التطوع النوعي الذي يعتمد على امتلاك المتطوعين مهارات تخصصية تمكنهم من أداء أدوارهم بكفاءة وتضيف قيمة حقيقية للمجتمع بما يتجاوز المشاركة التقليدية في الفعاليات والمناسبات.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة تدريبية مستمرة ينفذها مكتب التطوع بالجمعية تستهدف تطوير قدرات المتطوعات في مختلف المجالات وإعداد كوادر تمتلك المهارات والمعارف التي تواكب متطلبات العمل التطوعي الحديث بما يسهم في رفع جودة المبادرات المجتمعية وتعزيز استدامتها.

ويعكس تنظيم الدورة بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أهمية الشراكات المؤسسية في دعم المبادرات المجتمعية وتبادل الخبرات وتوفير برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ.