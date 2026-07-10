الأمن السوري يعتقل الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق

دمشق في 10 يوليو /وام/ قبضت قوات الأمن السورية، مساء الخميس، على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق قبل يومين.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نجحت في الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، مبينة أن العملية الأمنية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة، ونُفذت عبر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء"سانا" عن وزارة الداخلية تأكيدها أن التحقيقات متواصلة مع المقبوض عليهم، لكشف كامل تفاصيل المخطط الإرهابي وارتباطات الخلية.

من جانبه أشار وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلى أنه سيتم الكشف عن هوية أفراد الخلية، وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم للرأي العام عقب استكمال التحقيقات معهم.

-خلا-