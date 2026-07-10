مدريد في 10 يوليو /وام/ لقي 12 شخصا مصرعهم جراء حريق غابات اندلع في وقت متأخر من الخميس قرب ألميريا في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا، وسط موجة حر حادة ساعدت على الانتشار السريع للنيران.

وأعلنت حكومة الأندلس العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم، فيما يواصل نحو 150 رجل إطفاء جهود احتواء الحريق، بالتزامن مع استعداد وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية للانضمام إلى عمليات المكافحة.

وأسفر الحريق أيضا عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة تعرضت لحروق وشخص أصيب جراء استنشاق الدخان، بينما نقلت السلطات نحو 50 شخصا إلى مركز إيواء مؤقت وأغلقت عددا من الطرق.

-خلا-