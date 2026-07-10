الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تترقب خسائر أسبوعية

عواصم في 10 يوليو /وام/ لم يطرأ ⁠تغير يذكر على أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم ، في وقت تقيم فيه الأسواق مخاطر التضخم ، فيما دفعت توقعات متجددة برفع الفائدة أسعار الذهب صوب هبوط أسبوعي.

و ​استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4122.09 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو خسارة أسبوعية بنسبة تتجاوز واحدا بالمئة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة إلى 4131.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 59.94 ​دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2

بالمئة إلى 1614.22 دولار، وزاد ⁠البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1252.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسارة أسبوعية.

-خلا-