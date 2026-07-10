باريس في 10 يوليو /وام/ أوقفت شركة الكهرباء الفرنسية مؤقتًا مفاعلًا نوويًا بسبب ارتفاع حرارة مياه نهر "غارون" الذي يستخدم في تبريد المفاعل .

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن المفاعل رقم 2 في محطة غولفش، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترًا من مدينة تولوز، وُضِع خارج الخدمة بعد ارتفاع كبير في درجة حرارة مياه النهر، التي يتوقع أن تبلغ 28 درجة مئوية، في ظل موجة الحر التي اجتاحت أوروبا ومنها فرنسا .

وبينت أن الظروف المناخية خلال الأيام الأخيرة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في حرارة مياه غارون، مشيرة إلى أن المحطة تعتمد على مياه النهر في عمليات التبريد، وفق القواعد البيئية المنظمة لدرجات حرارة المياه.

-خلا-