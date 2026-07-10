"تريندز جلوبال" ومعهد "ميلتون فريدمان" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي

روما في 10 يوليو/ وام/ وقّع "تريندز جلوبال"، التابع لمجموعة تريندز، مذكرة تفاهم وتعاون مع معهد "ميلتون فريدمان" الإيطالي، على هامش ندوة علمية رفيعة المستوى نظمها "تريندز" بالتعاون مع المعهد، في العاصمة الإيطالية روما.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات الدراسات الإستراتيجية، ومكافحة الفكر المتطرف، وتعزيز الحوار الفكري، ودعم إنتاج المعرفة القائمة على البحث العلمي الرصين بما يسهم في خدمة صناع القرار وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.

شهد مراسم التوقيع، الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، وأليساندرو بيرتولدي، المدير التنفيذي لمعهد "ميلتون فريدمان"، إلى جانب الباحث الرئيسي عوض البريكي، مدير عام "تريندز جلوبال"، والبروفيسور داريو بيروني، المدير العام للمعهد.

ويعكس اختيار البرلمان الإيطالي لاستضافة الندوة وتوقيع الاتفاقية، المكانة الدولية التي تحظى بها جهود الطرفين في بناء شراكات معرفية عابرة للحدود، تسهم في نشر قيم التسامح وتعزيز الدراسات الإستراتيجية وتقديم قراءات علمية واستشرافية للقضايا الراهنة.

وأكد عوض البريكي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع معهد "ميلتون فريدمان" من داخل البرلمان الإيطالي يمنح هذه الشراكة بعدًا إستراتيجيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وفي مقدمتها خطابات التطرف، تتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على البحث العلمي والشراكات المؤسسية، معربا عن تطلعه إلى أن تثمر هذه الشراكة عن إنتاج معرفي رصين يرفد صناع القرار برؤى علمية تسهم في دعم الاستقرار والتنمية الفكرية على المستوى الدولي.

من جانبه، أشاد الجانب الإيطالي بهذه الخطوة التي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون والتبادل المعرفي بين المؤسسات البحثية في البلدين.

وأكد المدير التنفيذي لمعهد "ميلتون فريدمان"، أن هذا التعاون يتيح للمؤسسات الإيطالية الاستفادة من أدوات تحليلية متخصصة تسهم في إثراء النقاش العام ودعم الدراسات المتعلقة بالإسلام السياسي.