دبي في 10 يوليو/ وام/ حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، جائزتين عالميتين مرموقتين من مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه" في المملكة المتحدة، وهما جائزة أفضل إطار للحوكمة المؤسسية لعام 2026، وجائزة التميز في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة لعام 2026، وذلك تأكيداً لمكانتها العالمية الرائدة في مجالات الحوكمة المؤسسية والاستدامة.

تسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزتين في المقر الرئيسي الجديد للهيئة، وذلك بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور علي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة، وفريق عمل إدارة الحوكمة والمطابقه المؤسسية في الهيئة.

وقال معاليه إنه في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تعتمد الهيئة منظومة متكاملة تغطي مختلف الأنشطة والعمليات، بما يعزز الكفاءة ويرفع الإنتاجية ويحفّز الإبداع والابتكار.

وأوضح أن ممارسات الحوكمة الفعالة أسهمت في تحقيق الهيئة لنتائج تنافسية على المستوى العالمي، حتى أصبحت نموذجاً يُحتذى به للمؤسسات الخدماتية حول العالم.

وأكد أن حصول الهيئة على هاتين الجائزتين يعكس التزامها بالتميّز في الحوكمة والريادة في الاستدامة والابتكار المتواصل، انطلاقاً من إيمانها بأن الحوكمة الرشيدة والممارسات المؤسسية المستدامة تشكلان ركيزتين أساسيتين للنجاح طويل الأمد، وتعزيز ثقة المعنيين، وتحقيق قيمة مستدامة.

وأشار إلى أن نموذج الحوكمة في الهيئة يستند إلى أربع ركائز رئيسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة، مؤكداً أن هذه الركائز تشكل أساساً لثقافة مؤسسية مستدامة تدعم النمو والابتكار والتميّز، وتسهم في ترسيخ ثقة المعنيين.

من جانبه قال المهندس وليد سلمان، إن الهيئة تلتزم بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ضمن إطار مؤسسي متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها، مسترشدة بأدلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية، إلى جانب إرشادات البنك الدولي وغيرها من المرجعيات الدولية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس النهج المؤسسي الشامل الذي تتبناه الهيئة لتعزيز الاستدامة والابتكار والمسؤولية المؤسسية في مختلف عملياتها.

من ناحيته قال الدكتور علي المويجعي، تعكس الجائزتان فاعلية منظومة الحوكمة المتكاملة في الهيئة، والتي تنسجم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ومن خلال ترسيخ ثقافة التحسين المستمر والشفافية والقيادة المسؤولة، نجحت الهيئة في دمج مبادئ الحوكمة والاستدامة ضمن التخطيط الإستراتيجي والعمليات التشغيلية اليومية، بما يدعم تحقيق أهدافها المؤسسية ويعزز قيمتها المستدامة.

ويشكل هذا التتويج محطة جديدة في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي نحو تعزيز التميز في الحوكمة والريادة في الاستدامة، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً، وشريك موثوق للمستثمرين، والمعنيين، والمجتمعات التي تخدمها.