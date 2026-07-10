باريس - فيينا في 10 يوليو/ وام/ واصل فريق الإمارات–إكس آر جي للدراجات الهواىية، تألقه أمس في أبرز سباقات الدراجات العالمية، بعدما قاد السلوفيني تادي بوجاتشار الفريق إلى فوز جديد في طواف فرنسا 2026 واستعادة القميص الأصفر متصدراً للترتيب العام، فيما عزز الأمريكي كيفن فيرماركه حظوظه في طواف النمسا بمواصلة حضوره على منصة التتويج والمحافظة على مركزه الثاني في الترتيب العام.

وجاء فوز بوجاتشار في المرحلة الجبلية السادسة بعد أداء قوي فرض خلاله سيطرته على مجريات السباق، مستفيداً من العمل الجماعي المميز لزملائه الذين مهدوا له الطريق قبل أن ينطلق منفرداً في الأمتار الحاسمة نحو خط النهاية، محققاً انتصاره الثالث والعشرين في مراحل طواف فرنسا خلال مشاركاته السبع، والثاني له في النسخة الحالية.

وشهدت المرحلة تألق زميله المكسيكي إيزاك ديل تورو، الذي أنهى السباق ضمن المراكز الأولى، ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام، مؤكداً قوة فريق الإمارات–إكس آر جي في المنافسة على لقب الطواف.

وأكد بوجاتشار عقب الفوز أن هذا الانتصار يعد من أبرز المحطات في مسيرته، معرباً عن فخره بالأداء الجماعي الذي قاد إلى استعادة صدارة السباق.

وفي طواف النمسا، واصل الأمريكي كيفن فيرماركه انطلاقته القوية، بعدما أضاف نتيجة جديدة على منصة التتويج بحلوله ثالثاً في المرحلة الثانية، ليحافظ على المركز الثاني في الترتيب العام مع استمرار المنافسات.

وأشار فيرماركه إلى أن الفريق نجح في توفير الدعم اللازم طوال المرحلة، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد نهجاً أكثر هجومية سعياً لتحقيق الفوز بإحدى المراحل، مع استمرار المنافسة على المراكز المتقدمة في الترتيب العام.

ويعكس الأداء الذي يقدمه فريق الإمارات–إكس آر جي في طوافي فرنسا والنمسا جاهزية الفريق للمنافسة على الألقاب، بفضل العمل الجماعي والانضباط التكتيكي والمستويات الفنية المتميزة التي يقدمها دراجوه في مختلف السباقات الدولية.