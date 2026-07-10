كوالالمبور في 10 يوليو/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة السيد وونغ تشين، رئيس اللجنة المختارة الخاصة للعلاقات الدولية والتجارة الدولية في مجلس النواب الماليزي، في العاصمة كوالالمبور، بحضور سعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الماليزي، وتعزيز التواصل بين اللجان البرلمانية المختصة، وتبادل الخبرات والممارسات البرلمانية، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون البرلماني بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية دعم التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا الاتحادية، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، من خلال تعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية ذات الصلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسستين البرلمانيتين خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الآسيوية والدولية، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في ترسيخ التعاون الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي العابر للحدود، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.