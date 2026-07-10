دبي في 10 يوليو/ وام/ توج فريق شباب الأهلي بطلاً لدوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية لموسم 2026، في ختام منافسات البطولة التي أقيمت أمس ونظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، واستضافها مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي في دبي، بمشاركة 13 نادياً من مختلف أنحاء الدولة.

ونجح شباب الأهلي في حسم اللقب بعد مشوار مميز ليتوج بالكأس ، فيما حل الوحدة في المركز الثاني، وجاء العين ثالثاً، في ختام منافسات شهدت مواجهات قوية بين الأندية المشاركة.

وعكست البطولة التطور الذي تشهده مسابقات اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، في إطار إستراتيجيته الهادفة إلى بناء منظومة تنافسية احترافية تسهم في اكتشاف وصقل المواهب الوطنية.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن النجاح الفني والتنظيمي للبطولة يعكس ثمرة التعاون بين الاتحاد وشركائه، مشيداً بالمستويات المتميزة التي قدمتها الأندية واللاعبون طوال منافسات الدوري.

وقال إن هذا النجاح يؤكد استمرار الاتحاد في تطوير مسابقاته الوطنية بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.