34 ألف مستفيد من برنامج "أجيال" بدبي خلال العام الدراسي 2025-2026

دبي في 10 يوليو/ وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مواصلة تنفيذ برنامج "أجيال" بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم، في إطار جهودها لبناء أجيال واعية ومتمسكة بقيمها الوطنية والإسلامية.

وأوضحت الدائرة، في بيان لها اليوم، أن البرنامج استفاد منه أكثر من 34 ألف مشارك خلال العام الدراسي 2025-2026 عبر تنفيذ أكثر من 520 محاضرة توعوية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ويعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة في تنشئة الأجيال.

وحقق البرنامج خلال العام الدراسي 2025-2026 نتائج نوعية من خلال محاضرات قدمها نخبة من الوعاظ والمحاضرين المتخصصين، فيما واصل خلال عام 2026 توسيع أثره المجتمعي بتنفيذ نحو 250 محاضرة استفاد منها أكثر من 12 ألف مشارك، بما يعكس استدامة البرنامج واتساع حضوره في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.

وشهد البرنامج تطويراً شاملاً في محتواه التوعوي، عبر حصر الموضوعات الأكثر ارتباطاً باحتياجات الطلبة والطالبات، وإعادة بناء الرسائل التوعوية بما يواكب القضايا والمتغيرات الراهنة، لتقديم محتوى أكثر اتصالاً بواقعهم وتحدياتهم، مع التركيز على تعزيز الهوية الوطنية، والقيم الإسلامية، والانتماء، والمسؤولية المجتمعية، والأمن الفكري، والسلوك الإيجابي.

وأكد يحيى عبدالعزيز قاسم، رئيس قسم الإرشاد الديني بالإنابة ومسؤول برنامج "أجيال"، أن البرنامج انطلق بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن بناء الأجيال مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المدرسة والأسرة والمؤسسات المجتمعية، مشيراً إلى أن تطوير محتوى البرنامج هذا العام جاء بعد دراسة الموضوعات الأكثر أهمية للطلبة، بما يضمن تقديم رسائل توعوية تواكب واقعهم، وتلامس احتياجاتهم، وتسهم في بناء وعيهم وتعزيز منظومتهم القيمية.

وأوضح أن الدائرة تعمل على تطوير برنامج "أجيال" للعام الدراسي المقبل من خلال تبني منظومة أكثر شمولاً في الموضوعات، والتوسع في التنفيذ الميداني، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين والوصول إلى شريحة أوسع من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين.