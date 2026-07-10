رأس الخيمة في 10 يوليو/ وام/ تطلق دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الموسم السادس من مبادرة "الواعد الصغير"، خلال الفترة من 13 يوليو الحالي وحتى 14 أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الناشئة، وتمكين جيل واعد من المواطنين يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لإطلاق وإدارة المشاريع التجارية المستقبلية.

وأكدت الدائرة اكتمال إجراءات تسجيل المشاركين في المبادرة، التي تستهدف الفئة العمرية من 14 إلى 17 عاماً، بهدف إعداد جيل من التجار ورواد الأعمال المواطنين، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بأسبوع التعلم والمعرفة، والذي يشمل سلسلة من الورش التدريبية التطبيقية المتخصصة في تصميم الهوية التجارية والتسويق للمشاريع والتصوير وصناعة المحتوى والإدارة المالية وإعداد دراسات الجدوى، إلى جانب عدد من المهارات الريادية الأساسية التي تسهم في تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وتنتقل المبادرة بعد ذلك إلى مرحلة التدريب الميداني حيث يخوض المشاركون تجربة عملية داخل عدد من الشركات الرائدة على مستوى الدولة، من بينها نون وطلبات ونتورك إنترناشيونال وفودكس، إضافة إلى منصة باكمان التجارية، بما يتيح لهم التعرف عن قرب إلى بيئات العمل الحقيقية واكتساب الخبرات العملية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات التجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، وحلول المدفوعات، وإدارة المطاعم، والتحول الرقمي.

وتختتم المبادرة بتنظيم معرض "ريادة الأعمال"، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس المقبل في مركز المنار، حيث يعرض المشاركون مشاريعهم التجارية التي عملوا على تطويرها طوال فترة المبادرة أمام أفراد المجتمع والزوار، في تجربة عملية تتيح لهم اختبار أفكارهم في بيئة واقعية، وتعزز روح الابتكار وريادة الأعمال لديهم.

وقالت عائشة عبيد العيان مدير إدارة دعم الأعمال، إن مبادرة "الواعد الصغير" تواصل تحقيق مستهدفاتها عاماً بعد عام في اكتشاف وصقل المواهب الريادية لدى الشباب المواطنين، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحويل أفكاره إلى مشاريع ناجحة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت حرص الدائرة في الموسم السادس على توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات وشركات رائدة في مختلف القطاعات، لإتاحة تجربة تدريبية متكاملة للمشاركين.