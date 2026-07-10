روضة السركال تنافس على اللقب بالعلامة الكاملة في بطولة الإمارات للشطرنج

دبي في 10 يوليو/ وام/ حافظت روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي على العلامة الكاملة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، بتحقيق 7 انتصارات متتالية، وضعتها على أعتاب التتويج باللقب، رافعة رصيدها إلى 7 نقاط، بفارق نقطة ونصف النقطة عن عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وتختتم البطولة المقامة حاليا بنادي دبي للشطرنج والثقافة، بإقامة الجولتين الثامنة والتاسعة لفئتي الرجال والسيدات، غدا وسط منافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات، ومستويات مميزة في جميع الجولات.

وحققت السركال فوزاً مهماً في الجولة السابعة على عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وقبلها تغلبت على وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين، في الجولة السادسة، حيث وضعت النتائج اللاعبة عهود عيسى في المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، تليها وافية درويش المعمري، برصيد 5 نقاط.

وشهدت فئة الرجال، منافسة قوية على اللقب قبل جولتي الختام، بعدما تساوى في الصدارة عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، وسافين خان، لاعب نادي الشارقة، برصيد 6 نقاط لكل منهما من 7 جولات، وحقق سافين الفوز في الجولة السابعة على أحمد فريد، لاعب نادي دبي، وتفوق عمران الحوسني على إبراهيم سلطان، لاعب نادي دبي، بانتظار المواجهة المرتقبة في الجولة الثامنة.

وينافس أوبادو شون أدريتش، لاعب نادي أبوظبي على اللقب، برصيد 5.5 نقطة، بينما لا تزال المنافسة مفتوحة أيضاً أمام 7 لاعبين برصيد 5 نقاط، وهم عبدالرحمن الطاهر، وأحمد فريد، ومحمد سعيد، وراشد أبوبكر، ومحمد شيان، وعمار السدراني، ومحمد يوسف آل علي.