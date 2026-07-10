دبي في 10 يوليو/ وام/ تنطلق غداً "السبت"، منافسات النسخة التاسعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدى يومين في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتجسد البطولة استمرار جهود الاتحاد في بناء منظومة تنافسية متكاملة تسهم في نشر رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب الواعدة، وصقل قدراتها، وإعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وتكتسب البطولة أهمية فنية خاصة في هذا التوقيت، لكونها تقام ضمن مرحلة الإعداد لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، المقررة خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس المقبل في "مبادلة أرينا" بأبوظبي.

ويمنح الموعد الجديد للبطولة الأجهزة الفنية فرصة لتقييم مستويات المشاركين، ورصد الجوانب التي تتطلب مزيداً من التطوير، واستكمال برامج الإعداد الفني والبدني، بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز استعداداتهم لخوض الاستحقاق العالمي وتقديم أداء تنافسي يعكس تطور رياضة الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات.

وتشهد منافسات يوم السبت مشاركة فئات الأشبال (D) من 10 إلى 11 عاماً، والناشئين (C) من 12 إلى 13 عاماً، والناشئين (B) من 14 إلى 15 عاماً، فيما تقام يوم الأحد منافسات فئة الشباب (A) من 16 إلى 17 عاماً، إلى جانب منافسات فئة الكبار من 18 عاماً فما فوق.

وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن انطلاق النسخة التاسعة من البطولة يعكس مواصلة الاتحاد ترسيخ بيئة تنافسية منتظمة تسهم في تطوير مستويات اللاعبين، وتمنحهم فرصاً مستمرة لاكتساب الخبرة والاحتكاك.

وأضاف أن البطولة تكتسب أهمية فنية كبيرة، لكونها تجمع لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات، وتوفر للأجهزة الفنية فرصة دقيقة لتقييم الأداء في جميع الفئات العمرية، مشيراً إلى أن توقيتها قبل المشاركة في بطولة العالم للناشئين يعزز من قيمتها ضمن برنامج إعداد اللاعبين، ويحفزهم على تقديم مستويات تعكس جاهزيتهم وطموحهم في تمثيل الدولة بأفضل صورة.

من جانبه، أكد زايد الحمادي، لاعب أكاديمية أدما المشارك في فئة الشباب (A)، أن بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة تمثل فرصة مهمة لاختبار الجاهزية قبل الاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن مواجهة لاعبين من مدارس وأساليب مختلفة تسهم في تطوير المستوى واكتساب المزيد من الخبرات.

وأضاف أنه استعد للبطولة بتركيز كبير خلال الفترة الماضية، ويسعى إلى تقديم أداء قوي يعكس العمل الذي بذله في التدريبات، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه البطولة تمنحهم ثقة أكبر، وتساعدهم على التعرف إلى الجوانب التي يحتاجون إلى تطويرها، لا سيما أن المنافسات تضم لاعبين مميزين من مختلف الأندية والأكاديميات.

وتواصل بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز محطات إعداد اللاعبين على مستوى الدولة، بما توفره من منصة تنافسية احترافية تسهم في صقل المواهب، وتعزيز جاهزية الرياضيين، ودعم مسيرة تطوير اللعبة، انسجاماً مع إستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسة وصناعة أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف الاستحقاقات القارية والعالمية.