أبوظبي في 10 يوليو / وام / أعلنت مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، عن طرح تذاكر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، عن طريق الموقع الإلكتروني على الانترنت، والتطبيق الذكي للمعرض الذي يتم توفيره لكل من هواتف الآندرويد والـiOS.

وتأتي النسخة الـ23 من المعرض تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، من تنظيم مجموعة "أدنيك"، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2026، في مركز أدنيك أبوظبي.

وسيقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هذا العام، في الدورة الأكبر بتاريخه، مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل عروضاً حية، ومسابقات مثيرة، ومزادات الصقور والخيول والإبل المميزة، فضلاً عن العروض التراثية والرياضية المميزة، حيث سيتمكن الزوار من استكشاف أحدث المنتجات المتعلقة بالحياة البرية والأنشطة الخارجية، وأماكن سياحية غير معروفة، وتجارب السفاري المميزة التي تستهدف توفير مزيج لا يُنسى من مغامرات الحياة البرية، والمتعة الثقافية، والمشاهد الطبيعية الخلابة.

وستقدم المرافق المتطورة والمستدامة لمركز أدنيك أبوظبي، تجربة استثنائية وأكثر تفاعلية للزوار خلال أيام المعرض والأنشطة المصاحبة له.

كما يضم المعرض 15 قطاعاً متنوعاً تشمل الصقارة، والإبل، والفروسية، وسباقات السلوقي، وبنادق ومستلزمات الصيد، والمنتجات والخدمات البيطرية، وسياحة السفاري ورحلات البر، ومعدات الصيد البحري والرياضات المائية، ومستلزمات التخييم بالسيارات، والمركبات الترفيهية، إضافة إلى قطاع الأسلحة (السكاكين وبنادق الصيد)، والفنون والحرف التراثية، وحماية البيئة والتراث.

ويحتضن أنشطة متنوعة عدة منها منطقة الأطفال والتي تحتضن ورش عمل مختصة لتثقيف الأطفال وتعزيز وعيهم بالتراث الثقافي الإماراتي، إلى جانب أركان الفنون الإبداعية، وورش تعليم التراث الإماراتي للأطفال، وورش عن كيفية التعامل مع الصقور.

ومع تواجد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في المغامرات الخارجية وقطاعات الصيد والفروسية، يعد المعرض منصة عالمية تجمع عشاق الصيد والفروسية، بما يتيح أمام زواره فرصة التعرف على أحدث اتجاهات الصناعة والابتكارات في مجال الصقارة والصيد والفروسية، والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وقادة الفكر، والمؤثرين، وعيش تجربة حية وحيوية للتعرف على الإرث الثقافي والتاريخي الغني لدولة الإمارات، الذي يحافظ على التراث ويواكب التطور والتقدم.