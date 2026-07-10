تعزيز التعاون بين جولتي مينا للجولف و"دي بي ورلد" لدعم اللاعبين الصاعدين

دبي في 10 يوليو / وام / أعلنت جولة مينا للجولف، تعزيز تعاونها مع جولة دي بي ورلد، من خلال منح أبرز لاعبيها إعفاءات للمشاركة مباشرة في المرحلة الثانية من التصفيات التأهيلية العالمية لجولة دي بي ورلد لعام 2026، في خطوة تدعم الجهود المشتركة لتوفير مسار واضح للاعبي المنطقة نحو أعلى مستويات الاحتراف.

وبموجب الخطوة، يحصل اللاعبون الثلاثة الأوائل في الترتيب النهائي لجولة مينا للموسم 2025-2026، بحد أقصى المركز العاشر، ممن لم يتأهلوا إلى التصفيات بأي وسيلة أخرى، على إعفاء يتيح لهم الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية من التصفيات، متجاوزين المرحلة الأولى بالكامل.

ويمثل هذا الإعفاء مكافأة للأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون طوال الموسم، كما يمنحهم فرصة أقرب للحصول على بطاقة المشاركة في إحدى أبرز جولات الجولف الاحترافية في العالم.

ويتعين على اللاعبين التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى من التصفيات قبل الموعد النهائي المحدد، فيما لن تُحتسب المقاعد المخصصة للاعبين الحاصلين على إعفاءات أخرى، إذ تنتقل تلقائياً إلى اللاعب التالي في الترتيب النهائي المستوفي للشروط.

ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 3 لاعبين من هذه الخطوة، في ظل إمكانية حصول عدد من أعضاء جولة مينا على إعفاءات إضافية قبل انطلاق التصفيات، بما يعزز فرص مشاركة مجموعة أكبر من لاعبي الجولة في المرحلة الثانية.

ويأتي هذا التطور امتداداً للمسار الذي عملت جولة مينا على ترسيخه لتوفير طريق واضح ومنظم أمام لاعبيها للانتقال إلى جولة دي بي ورلد، في إطار جهود مجلس إدارتها الذي يضم كيث ووترز رئيس مجلس الإدارة ومفوض الجولة، واللواء "م" عبدالله الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، ودونا بينتون، المستثمرة الرئيسية.

وقال كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة والمفوض لجولة مينا للجولف، إن الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة الجولة، ومكافأة مستحقة للاعبين الذين حافظوا على مستويات متميزة طوال الموسم، مشيراً إلى أن التأهل المباشر إلى المرحلة الثانية من التصفيات يضع اللاعبين المتصدرين على بعد خطوة من تحقيق طموحهم بالوصول إلى جولة دي بي ورلد.

وأضاف: ستظل الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط موطن جولة مينا، لكنها أُنشئت لتمنح اللاعبين الصاعدين من مختلف أنحاء العالم مساراً حقيقياً للوصول إلى قمة اللعبة، ويؤكد هذا التطور طموحاتنا في مواصلة دعمهم وفتح آفاق جديدة أمامهم.