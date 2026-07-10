"برجيل القابضة" تدرج أول صكوكها في بورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار

لندن في 10 يوليو / وام / احتفت "برجيل القابضة"، اليوم، بإدراج أول دفعة من صكوكها، البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، وذلك خلال مراسم افتتاح التداول في بورصة لندن، في خطوة تجسد دخولها الأول إلى أسواق رأس المال الدولية.

جرت مراسم الاحتفاء بحضور الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبمشاركة الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، إلى جانب عدد من قيادات المجموعة وممثلين عن بورصة لندن الدولية.

ويمثل الإدراج دخول برجيل القابضة للمرة الأولى إلى أسواق رأس المال الدولية، بعدما حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين، ليشكل أول إصدار للصكوك من شركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018.

وستوظف عائدات الصكوك في دعم الأولويات الإستراتيجية للمجموعة وإعادة التمويل، بما يدعم مواصلة الاستثمار في الرعاية الصحية المتقدمة، والبحوث، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في مجال الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويعزز طموحها في قيادة الجيل المقبل من خدمات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، إن احتفالية اليوم تمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة وتعكس ما حققته من تقدم ونمو، مجدداً التزامها ببناء منصة رعاية صحية تجمع بين التميز الطبي والاستدامة المالية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعزز الاستثمار في الكوادر، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية التخصصية، ودعم البحث والتعليم والابتكار، بما يعود بالنفع على المجتمعات التي تخدمها، بالتزامن مع مواصلة توسعها في مختلف أنحاء المنطقة.

واستقطب الإصدار الأول لصكوك برجيل القابضة، الصادر ضمن برنامج الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، طلبات اكتتاب بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 3.2 أضعاف حجم الاكتتاب المستهدف، فيما شكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي الطلبات.

كما منحت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية الصكوك تصنيف BB+، فيما منحتها وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف Ba2، بما يعكس الثقة في أعمال المجموعة واستراتيجيتها للنمو على المدى البعيد.