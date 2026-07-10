أبوظبي في 10 يوليو/ وام / أعلن نادي الظفرة للرماية، عن مشاركة واسعة للأطفال والناشئة من عمر 6 إلى 18 عاماً، في برامج التدريب العملية على الرماية الإلكترونية بمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026"، والمقام حاليا بمنطقة الوثبة في أبوظبي حتى 23 أغسطس المقبل.

وأكد النادي، أن الفعاليات والمبادرات التي يقدمها على منصته في الوثبة، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، تتضمن تدريبات الرماية الإلكترونية، وتعليم الأطفال أساسيات الرماية، في بيئة آمنة، بهدف نشر اللعبة، وزيادة أعداد الممارسين لها، ضمن برامج النادي، وحرصه على تعزيز دوره المجتمعي.

ولفت إلى وجود مدربة لتقديم النصائح المطلوبة حول طرق ممارسة اللعبة للطالبات، بالإضافة إلى تنظيم منافسات بهدف تحفيزهم واكتساب المهارات التي تعزز شغفهم بهذه الرياضة، معربا عن تقديره للتعاون الكبير من اللجنة المنظمة للمهرجان لدعم نجاح الفعاليات.