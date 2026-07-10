فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى حلب بعد توقف دام 14 عاما

دبي في 10 يوليو / وام / أعلنت فلاي دبي، اليوم، استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا، بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، من المقرر أن تنطلق الرحلات اعتباراً من 20 يوليو الجاري، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي فلاي دبي : سعداء باستئناف رحلاتنا إلى مدينة حلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً، ويشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسع شبكتنا، فقد تمثلت رسالتنا الأساسية دائماً في دعم مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، من خلال توفير رحلات جوية مباشرة إلى الأسواق غير المخدومة.

وأضاف: من خلال تشغيل رحلات يومية إلى حلب، فإننا لا نلبي الطلب المتزايد على السفر المباشر فحسب، بل نسهم أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأسرية بين دولة الإمارات وسوريا.

ويوفر استئناف الرحلات المباشرة رابطاً حيوياً للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: إننا ومنذ انطلاق رحلاتنا إلى دمشق في الصيف الماضي، رأينا طلباً قوياً على السفر بين سوريا والإمارات، ويأتي استئناف رحلاتنا المباشرة إلى حلب استكمالاً لهذا الزخم، بما يوفر خيارت سفر أوسع للمسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا المتنامية تزامناً مع فترة الذروة الصيفية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً.

وكانت فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات يومية بين دبي ودمشق في 1 يونيو 2025، ومع تزايد الطلب على هذا المسار، رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يومياً إلى العاصمة السورية.

كما أضافت فلاي دبي مؤخراً بنغازي في ليبيا وبانكوك في تايلاند إلى شبكتها المتنامية، ومن المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر 2026.