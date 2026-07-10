البرلمان العربي للطفل يطلق برنامج أعمال جلسته الرابعة بالشارقة

الشارقة في 10 يوليو / وام / يبدأ البرلمان العربي للطفل، تنفيذ برنامجه المتكامل لأعمال الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة في إمارة الشارقة، بتسعة أنشطة وفعاليات متنوعة، وذلك عقب توافد 54 طفلاً وطفلة من أعضاء البرلمان يمثلون مختلف دول الوطن العربي للبدء في أعمالهم البرلمانية.

وتتنوع الأنشطة المقررة ضمن أجندة الحضور لتشمل زيارات ميدانية وورشاً تدريبية واجتماعات لجان متعددة، حيث يستهل الأعضاء برنامجهم في 14 من يوليو الجاري بزيارة لمركز ناشئة واسط التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تعقبها ورشة عمل بعنوان "أسرتي.. حكايتي الأولى" بالتعاون مع مؤسسة سلامة الطفل بمقر البرلمان العربي للطفل.

وفي 15 يوليو، تعقد اجتماعات متوازية للجان المعنية وتضم اجتماع لجنة حقوق الطفل واجتماع لجنة الأنشطة واجتماع هيئة التحرير بمقر البرلمان، ثم تنظيم حفل الانتقال إلى نادي الأعضاء السابقين في مقر إقامة الوفود بالشارقة.

ويشهد يوم 16 يوليو إقامة حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين بمقر منظمة الإيسيسكو صباحاً، يليه تنظيم ورش عمل متخصصة يقدمها المكتب الإقليمي لمنظمة الإيسيسكو لتعزيز المهارات المعرفية للنشء.

وتعقد هيئة البرلمان العربي للطفل في 17 من يوليو اجتماعها في المقر الرئيسي لينتقل الأعضاء بعد ذلك إلى مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لخوض التدريب العملي والتنظيمي على أعمال الجلسة الرسمية.

وفي 18 من يوليو، تعقد الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة للبرلمان تحت قبة المجلس الاستشاري لمناقشة موضوع الجلسة وتوصيات الأعضاء.

وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن البرلمان يعتز بتقديم هذه المنصة المؤسسية المتكاملة لأطفال الوطن العربي والتي تُجسّد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعايته الكريمة للأطفال العرب، إلى جانب المتابعة الدائمة من جامعة الدول العربية لتعزيز ثقافة الحوار والأسس البرلمانية لدى أجيال المستقبل.