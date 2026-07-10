تعاون بين "دبي الرياضي" و"اتحاد السلة" لتطوير منظومة الأكاديميات

دبي في 10 يوليو / وام / نظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، ملتقى لمناقشة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمدربين واللاعبين والمشاركين في منافسات الأكاديميات والفرق، ضمن جهود تطوير منظومة العمل وتنظيم البطولات خلال الموسم الرياضي.

حضر الملتقى، الذي أقيم بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، سعادة عبد اللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعلي المطوع عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة تطوير كرة السلة بالمجلس، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد، وأحمد سالم المهري مدير إدارة تطوير المواهب بالمجلس، إلى جانب ممثلي الأكاديميات المعتمدة.

وأكد الفردان أن التعاون بين الاتحاد والمجلس يسهم في تطوير اللعبة، فيما أشار علي المطوع إلى النمو المتواصل الذي يشهده قطاع كرة السلة في دبي، ودور الأكاديميات المعتمدة في توسيع قاعدة الممارسين وصقل المواهب، مع التطلع إلى تطويرها بما يعزز نمو اللعبة.

واستعرض المشاركون آليات ولوائح تسجيل اللاعبين والمدربين للموسم الرياضي، والضوابط المنظمة لمنافسات الأكاديميات للفئات العمرية من 6 إلى 19 عاماً، وفق الأنظمة المعتمدة محلياً والمتوافقة مع لوائح الاتحاد الدولي.

وأكد مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة، التزامهما بتنظيم القطاع وفق أطر مؤسسية ولوائح معتمدة تكفل حماية حقوق جميع الأطراف، وتوفر بيئة آمنة ومحفزة تسهم في تطوير اللعبة وتعزيز دورها الرياضي والمجتمعي.