دبي في 10 يوليو / وام / نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مشاركة مجتمعية واسعة في فعالية "مولاثون: نمشي لصحة أفضل" التي أقيمت في "دبي هيلز مول"، ضمت المتعافين من الإدمان وأسرهم، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب موظفي الهيئة.

وتهدف هذه الخطوة إلى دمج مختلف فئات المجتمع في بيئة صحية وداعمة، وترسيخ مفاهيم الرفاه والوقاية، بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الساعية إلى بناء مجتمع أكثر تلاحماً وشمولاً.

وأكد مسؤولو الهيئة أهمية هذه المبادرات في تعزيز الاستقرار والاندماج المجتمعي لمختلف الفئات؛ وفي هذا السياق، أوضح مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن إشراك كبار المواطنين في الفعاليات الرياضية يدعم مفهوم الشيخوخة النشطة، ويحسن صحتهم الجسدية والنفسية، ويعزز شعورهم بالانتماء المجتمعي.

وأشارت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى أن مشاركة أصحاب الهمم تعكس الالتزام بترسيخ مجتمع شامل يوفر فرصا متكافئة للجميع دون حواجز، داعية الجهات المختصة والأسر إلى مواصلة دعمهم للارتقاء بصحتهم وتنمية مهاراتهم.

وعلى صعيد الرعاية اللاحقة للمتعافين، أفادت الدكتورة حليمة محمد البلوشي، مدير مركز "عونك" للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، بأن التعافي رحلة مستمرة تتطلب دعماً متكاملاً لا ينتهي بانتهاء البرنامج العلاجي.

وأكدت حرص المركز على توفير برامج تعزز اندماج المتعافين وتمكنهم من استعادة دورهم الفاعل، مشددة على الدور المحوري للأسرة كشريك رئيسي في توفير الدعم النفسي والاجتماعي لضمان التعافي المستدام وتحسين جودة الحياة.