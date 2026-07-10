استعدادا لاستقبال 3 ملايين مسافر.. جمارك دبي ترفع جاهزيتها للموسم الصيفي وتقلص زمن تفتيش الحقائب إلى 7 ثوان

دبي في 10 يوليو / وام / رفعت جمارك دبي جاهزيتها التشغيلية استعدادا لذروة موسم السفر الصيفي، تزامنا مع التوقعات بمرور نحو 3 ملايين مسافر عبر مطارات دبي خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، ونجحت في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوي بصالات الوصول إلى 7 ثوان فقط للمرور عبر أجهزة الفحص، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتسريع حركة المسافرين مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمن الجمركي.

وجاءت هذه الاستعدادات من خلال خطة تشغيلية متكاملة، وعقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، بهدف مراجعة الخطط، ورفع مستوى الجاهزية، وضمان انسيابية حركة المسافرين خلال موسم الذروة، فضلاً عن تقديم تجربة سفر سريعة وآمنة.

وتدعم هذه الجهود مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزز تنافسية دبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للسياحة والأعمال والمدينة الأكثر زيارة في العالم، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتدير جمارك دبي منظومة متطورة لضمان استمرارية كفاءة العمليات في أوقات الذروة ومواكبة النمو المتواصل في أعداد الزوار، تشمل 19 جهازاً متطوراً لفحص الأمتعة، و77 جهازاً للكشف والتفتيش موزعة على مختلف صالات ومنافذ مطارات دبي، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويسرع إجراءات التفتيش ويحافظ على أعلى معايير الأمن والسلامة.

وتواصل الدائرة تعزيز وعي المسافرين عبر دليل إرشادي يوضح المواد المصرح بإدخالها إلى الدولة وشروط الإعفاءات الجمركية، حيث يتيح الدليل إدخال الهدايا ذات الطابع الشخصي التي لا تتجاوز قيمتها 3000 درهم دون رسوم جمركية، وبكميات محدودة غير مخصصة للأغراض التجارية، بشرط ألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، وتُستوفى الرسوم الجمركية على الكميات أو القيم الزائدة، إلى جانب الرسوم المقررة على الأمتعة التي تتجاوز الحدود المسموح بها.

وتعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص، في إطار تطوير الخدمات المقدمة، على تنفيذ مشروع لإنشاء غرف متخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي (1 و2 و3)، لتوفير بيئة مجهزة لإجراء الفحوص البيطرية بكفاءة وسرعة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين القادمين والمغادرين برفقة حيواناتهم.

وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن الاستعدادات لموسم السفر الصيفي بدأت مبكراً عبر إعداد خطط تشغيلية متكاملة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، لاستيعاب الزيادة المتوقعة وضمان انسيابية الحركة في جميع الصالات دون التأثير على سرعة الإجراءات أو جودة الخدمات، وقال إن الدائرة تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التشغيلية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية، ورفع كفاءة كوادرها الميدانية لمواكبة النمو المتسارع في حركة السفر، وتقديم خدمات استباقية ترتقي بتجربة المسافر وتحافظ على أعلى مستويات الأمن الجمركي.

وأوضح أحمد أن الوصول بزمن إنجاز إجراءات فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوي إلى 7 ثوانٍ يعكس كفاءة الأنظمة والأجهزة الحديثة المعتمدة لدى جمارك دبي، مؤكداً أن تسريع الإجراءات يعزز كفاءة التفتيش ويقدم تجربة سريعة وسلسة.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء غرف فحص حيوانات الرفقة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات وتلبية احتياجات المسافرين وفق أفضل الممارسات العالمية، مبيناً أن العمل جارٍ مع الشركاء لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإطلاق المشروع.

واختتم بالتأكيد على استمرار جمارك دبي في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية التي ترتقي بتجربة المسافر، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة والأعمال ونموذج رائد في الابتكار وجودة الخدمات الحكومية وسهولة السفر.