الفجيرة في 10 يوليو/وام/ استعرضت بلدية دبا خلال مشاركتها في معرض القيظ للمنتجات الزراعية والعسل 2026 حزمة من خدماتها ومبادراتها المبتكرة في المجالات الزراعية والبيئية، الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والأمن الغذائي.

وسلطت البلدية الضوء على عدد من المشاريع والممارسات التي تطبقها لدعم القطاع الزراعي، إلى جانب استعراض خدماتها التوعوية والإرشادية الموجهة للمزارعين وأفراد المجتمع، ودورها في تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية وتبني الممارسات الزراعية المستدامة.

وقدمت البلدية نموذجاً لمشروع «من الأرض إلى الأرض»، الذي يهدف إلى تحويل بقايا الطعام إلى سماد عضوي طبيعي عبر أنظمة إعادة تدوير مبتكرة، بما يسهم في تقليل النفايات العضوية والاستفادة منها في دعم التربة وتحسين الإنتاج الزراعي، ويعزز مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

واستعرضت البلدية أيضا جهودها في حماية أشجار النخيل من الآفات الزراعية، من خلال التعريف بأحدث الأساليب المتبعة في الكشف المبكر عن الإصابات ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب نشر أفضل الممارسات الوقائية التي تساعد على الحفاظ على الثروة الزراعية واستدامة إنتاج النخيل.