بروكسل 10 يوليو/وام/ دعت وزارة الخارجية البلجيكية المواطنين البلجيك المسافرين إلى الخارج إلى التسجيل مسبقًا عبر منصة Travellers Online، في ظل تزايد مخاطر حرائق الغابات التي تشهدها عدة مناطق في أوروبا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن التسجيل يتيح للسلطات التواصل بسرعة مع المسافرين وإبلاغهم بالإرشادات اللازمة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو عند تدهور الأوضاع الأمنية في وجهاتهم.

وحثت الخارجية البلجيكية المسافرين على الاطلاع على إرشادات السفر الخاصة بوجهاتهم قبل المغادرة، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في حال اندلاع حرائق غابات، بما في ذلك أوامر الإخلاء والقيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة، حفاظًا على سلامتهم.