العين في 10 يوليو/وام/ تواصلت اليوم منافسات سن الإيذاع لمسافة 4 كلم في السباق التمهيدي الأول ضمن النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين.

وأحرزت "زعفرانة"، لسعيد الدحية بن فايز العامري لقب الشوط الأول مسجلة 6:16:55، دقيقة، وانتزع "هملول" لحمدان محمد الشامسي لقب الشوط الثاني بزمن قدره 6:19:69 دقيقة.

وتوجت "الشاهينية"، لسعيد سهيل أحمد بن دري الفلاحي بلقب الشوط الثالث مسجلة 6:25:89 دقائق، وفاز"الفهد"، لشطيط سالم بن راشد الكتبي بلقب الشوط الرابع ب 6:17:60 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الخامس، إلى "سياف"، لأحمد سعيد بن أحمد الحوتة العامري، بزمن قدره بلغ 6:16:53 دقيقة، "أفضل توقيت"، بينما فااز "منحاف"، لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي، بلقب الشوط السادس مسجلا 6:25:63 دقيقة.

وفازت "الشاهينية"، لمحمد شطيط بن سالم راشد الكتبي بلقب الشوط السابع مسجلة 6:32:39 دقيقة، وحصد "رماح"، لمحفوظ خميس بن علي لقب الشوط الثامن ب 6:20:55، دقيقة، وذهب لقب الشوط التاسع إلى"شموخ"، لخلفان مبارك بن خلفان الشامسي، بزمن قدره 6:28:64 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط العاشر الختامي في الفترة الصباحية عن فوز "بين"، لسهيل الرميلي بن محمد العامري، باللقب مسجلاً 6:24:37 دقيقة.