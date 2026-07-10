"أوقاف أبوظبي" تحتفي بتخريج أول دفعة ضمن برنامج تمكين النُظار

أبوظبي في 10 يوليو/ وام/ احتفلت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي" بتخريج 34 ناظراً على الأوقاف، بعد إتمامهم برنامج "تمكين النظار"، الذي أُقيم مؤخرا واختُتم بحفل تكريم في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

شهد الحفل سعادة فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي” وسعادة أحمد صالح الحميري، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لقطاع التطوير والاستثمار.

يأتي البرنامج في إطار جهود "أوقاف أبوظبي" الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الأوقاف، وتعزيز كفاءة النُظار، بما يسهم في الارتقاء بحوكمة الأوقاف واستدامتها، وترسيخ أفضل الممارسات في إدارتها بما يحقق مقاصد الوقف ويعظم أثره التنموي والاجتماعي.

وقال سعادة فهد عبد القادر القاسم": "يمثل الناظر الركيزة الأساسية في نجاح الوقف واستدامة أثره، ومن هنا نحرص على الاستثمار في تأهيله وتمكينه بالمعارف والمهارات التي تعزز كفاءته في إدارة الأوقاف وفق أفضل الممارسات الشرعية والمؤسسية.. ويأتي برنامج 'تمكين النظار' ضمن جهودنا لبناء كوادر متخصصة قادرة على تطوير منظومة الأوقاف وتعظيم أثرها التنموي، بما يواكب مستهدفات أبوظبي ويعزز دور الوقف أداة مستدامة لخدمة المجتمع".

وأضاف سعادة عيسى عبدالجليل الفهيم، الأمين العام لمؤسسة عبدالجليل الفهيم وعائلته الخيرية، وأحد المشاركين في برنامج "تمكين النُظّار": "شكّل البرنامج تجربة نوعية أتاحت لنا تعميق فهمنا للمسؤوليات التي تضطلع بها النظارة على الأوقاف، والتي تمتد إلى صون مقاصد الواقفين، والالتزام بشروطهم، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والإدارة الرشيدة، والاستثمار المستدام.. ونجحت الهيئة بالتعاون مع الجامعة في تقديم برنامج يجمع بين الجوانب الشرعية والقانونية والإدارية والمالية، بما يعزز كفاءة النُظّار ويسهم في الارتقاء بمنظومة الأوقاف واستدامة أثرها في خدمة المجتمع".

شهد البرنامج تدريب المشاركين على ثلاثة محاور رئيسية، شملت أساسيات وشروط النظارة على الأوقاف، وواجبات وحقوق الناظر، والنظارة المؤسسية، بما يزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتهم وفق الأطر الشرعية والتنظيمية وأفضل الممارسات المؤسسية.

يأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التدريبية التي تنفذها "أوقاف أبوظبي" بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتأهيل والتدريب، ودعم تطوير الكفاءات المتخصصة في قطاع الأوقاف.