رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات يفوز بجائزة بطل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026

جنيف في 10 يوليو /وام/ فاز سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بجائزة "بطل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026" خلال مشاركته في أعمال قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026 وذاك تقديراً لإسهامات برنامج StaySafe Nation التابع لمجلس الأمن السيبراني.

يجسد هذا التكريم المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني وجهودها في ترسيخ ثقافة الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بما يدعم بناء مجتمع رقمي أكثر أمناً واستدامة.

جاءت الجائزة تقديراً لتميز برنامج StaySafe Nation في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات وإسهامه في دعم المبادرات الرامية إلى بناء مستقبل رقمي آمن وشامل بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويؤكد هذا الإنجاز التقدير الدولي للجهود التي يبذلها مجلس الأمن السيبراني في تطوير المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن الرقمي وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الحماية السيبرانية بما يعزز ريادة الإمارات في بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة.